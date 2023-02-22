普京：西方挑起烏克蘭衝突　拜登回應支持烏克蘭「不會動搖」

在俄烏戰爭接近一周年之際，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於昨日（21日）的講話中再向西方發出警告，宣佈暫停與美國簽訂的一項核軍備控制條約，並繼續指控西方對俄羅斯造成威脅。同日，美國總統拜登承諾對烏克蘭的支持「不會動搖」。



美俄兩國總統近日持續就烏克蘭問題互相指責。普京指摘西方國家挑起烏克蘭衝突，稱以美國為首的西方國家正在世界事務中尋求「無限權力」。他亦加大對西方的尖銳指控，稱西方過去扶持了納粹德國，又將烏克蘭變成「反俄羅斯」的新納粹政權，又在俄羅斯聯邦議會的講話中宣稱：「是他們發動了戰爭......我們正以武力來阻止。」

普京又指，莫斯科正在抵制西方國家通過史無前例的制裁措施毀掉俄羅斯經濟的企圖，稱西方國家面臨數萬億美元的風險，但俄羅斯的收入並沒有枯竭。

2023年2月21日，俄羅斯總統普京在聯邦議會上發表年度講話。（Reuters）

另一方面，拜登日前在演說中表示：「一年前，全世界都在為基輔的淪陷做心理準備。我才剛訪問了基輔，我可以向各位報告，基輔屹立未倒。基輔仍昂然挺立，最重要的是它仍然自由。」

對於普京稍早在國情咨文中聲稱，正在為自己的存亡而戰的是俄羅斯、而非烏克蘭的說法，拜登反駁說：「西方世界並未如普京今天所說般密謀攻擊俄羅斯」，並表示「並未視數百萬想與鄰國和平相處的俄國公民為敵。」他又表示，儘管普京希望北約會因俄烏戰爭而分裂，但北約「比以往任何時候都更強大」。