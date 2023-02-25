美國男學生不滿Switch被沒收　失控狂打女教師　影片曝光惹嘩然

美國近來發生一宗誇張的攻擊事件，一名牛高馬大的17歲男學生突然失控暴走「衝撞老師」，在老師倒下後仍不斷施暴，導致老師昏迷送醫，調查發現原因竟只是不滿「任天堂Switch被沒收」，監視器影像公布後引發嘩然。



《霍士新聞》報道，這件事發生在美國佛羅里達州棕櫚海岸市（Palm Coast）的馬坦薩斯高中（Matanzas High School），根據弗萊格勒郡（Flagler County）警長辦公室公布的監視器影像可見，一名身高6呎6吋（198厘米）、體重270磅（122公斤）的男學生突從鏡頭外衝出，飛奔朝着拎着外套的女老師攻擊，儘管老師試着閃躲，仍慘被「撞到在地」，強大的撞擊力讓她疑似當場昏迷，躺在地上一動不動。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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雖然老師已倒地，男學生仍怒氣未消，蹲下朝老師身體狂毆猛打，就像有深仇大恨般；一旁的教職員工看到這幕全被嚇傻，趕緊衝上前阻止，最後多達6人合力制止，才把男學生拖離。

男學生的同學指出，「老師拿走Switch讓他很不滿，每次老師拿走他的遊戲時都會被打。」弗萊格勒郡警方表示，男同學因嚴重毆打造成身體傷害被捕，目前已移送少年司法部，將面對牢獄之災。

警長斯塔利（Rick Staly）譴責道，「這名學生的行為絕對是可怕的，完全沒必要，我們希望受害人能恢復過來。」

馬坦薩斯高中發言人透露，該學生正在個別化教育計劃（Individualized Education Program）下學習，該計劃是美國專門為身心障礙學生所設計，被襲擊的老師是特教老師，2004年來一直在該學校工作，事發後她立刻被送往醫院治療，傷勢並未公布。

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