馬來西亞跨性別網紅去國：怕被送入男子監獄

被馬來西亞警方所追緝的跨性別化妝品企業家兼網絡紅人努沙加（Nur Sajat）揭露，自己早前逃往泰國是因懼怕在馬被定罪後，將會被送入男子監獄服刑。



努沙加是在昨晚接受馬來西亞著名脱口秀演員哈利夫伊斯干達的面書線上訪問時，透露早前媒體所報導其逃至泰國的時間及路線，甚至是理由皆不屬實。

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「考慮到一旦被定罪，即會被送入男子監獄服刑。我開始自救，並被迫放棄在馬來西亞的一切，包括我自己的孩子。」她指出，自己在期間因迫受各方壓力患上憂鬱症，最終需接受精神治療及服食藥物，來藉此控制病情。

此外，針對詢及身穿女穆斯林祈禱服到麥加朝聖一事，努沙加則表示，自己在當時已徵得沙地阿拉伯政府的同意。對此，她已表示，自己在該國朝聖時並未受到歧視，也未有人向自己投以異樣眼光。

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因缺席莎阿南伊斯蘭高庭審訊而遭法庭發出逮捕令的努沙加在9月8日於泰國落網，並在非法入境罪名下被泰國當局提控。

惟據消息指，努沙加在泰國當地化名為「貝拉」，並獲保釋後得以自由活動，更持續活躍於社媒宣傳產品。努沙加此後更在自身Instagram帳號上置放澳洲國旗，藉此「官宣」自己已人在澳洲。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：被追缉网红揭逃往泰国主因 “怕被送入男子监狱服刑”】