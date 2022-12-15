世界盃｜日本16強止步　無阻《BLUE LOCK藍色監獄》漫畫銷量急升

足球漫畫《BLUE LOCK 藍色監獄》最近不論在日本或者海外都多了不少人討論，其原因是日本隊在世界盃上取得新的成績。



《BLUE LOCK 藍色監獄》是金城宗幸原作、野村優介作畫的日本足球漫畫，故事講述日本國家足球隊在2018年國際足總世界盃止步16強，日本足球聯盟為了在2022年拿下下屆世界盃，決定發起「藍色監獄計劃」。目標是訓練出僅僅一名最自我中心的最強前鋒。

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講談社宣佈足球漫畫《BLUE LOCK 藍色監獄》系列在今日正式突破1500萬本，同時今日正式發售的《週刊少年Magazine》2‧3合併號封面上記錄著《BLUE LOCK 藍色監獄》系列作1300萬本突破。

由於今次日本隊打倒強隊的成績以及動畫化的影響令到故事內容貼近的《BLUE LOCK 藍色監獄》銷量急速上升。編輯部指因為封面的設計是需要提早完成，但也沒有想到系列兩星期增加了200萬本。

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