屋前天空突然滿布黑點亂飛　泰國7旬夫婦下秒慘遭上萬隻蜜蜂螫傷

泰國一對7旬夫婦日前在家門口無故遭野蜂襲擊，最後竟被1萬多隻野蜂叮咬，臉部、全身有多處被螫傷。當局目前正在確認2人的傷勢與未來影響。



據泰媒《The Thaiger》報道，這起事件發生於泰國北部的班達縣（Ban Tak）。當時，這對夫妻正坐在平河（Ping River）的住家前方。突然，天空被一群飛舞的黑點覆蓋，夫婦倆這才發現原來家裡附近有上萬隻蜜蜂正在上空盤旋。

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2人還未來得及做出反應，蜂群突然就毫無徵兆地向他們飛來，並攻擊這對夫婦。他們的臉部和身上有多處被螫傷，其中妻子的傷勢最為嚴重，導致她在事發當時動彈不得，甚至無法逃生。

為了躲避野蜂，機警的丈夫迅速跳入河中逃跑。儘管蜂群一路上不斷追着他狂叮，但丈夫還是成功跑到了500米外的鄰居家求助。

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不久後，穿防護服和頭盔的救援隊趕抵現場，才將蜂群趕走，救出2人。災害預防部門指出，他們相信此事與泰北近期發生的幾場野火有關，因為大火摧毀了當地所有蜂箱，因此蜜蜂應該是受到驚嚇後，逃到住宅區發動攻擊。

值得注意的是，蜂群在攻擊這對夫婦時，似乎只專注於叮咬2人，完全對救援人員毫無反應。

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