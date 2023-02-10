真正「豹急跳牆」 野豹闖法院伸爪至少8傷 職員逃命如恐怖片
撰文：中天新聞網
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印度8日下午發生野生豹闖入法院攻擊律師的驚悚事件！
當時法院內還有許多律師正在工作，突然闖進的野豹撲上沿途看到的人類，嚇得大家四處竄逃。
林務局接到通報後，到場對這頭豹子注射鎮靜劑，不過囂張野豹已經在法院大樓溜達了近4小時，造成至少8名法院人員受傷，所幸送醫後沒有生命大礙。
四處竄逃如置身恐怖災難片 點擊放大瀏覽現場畫面截圖：
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意外發生在印度北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）法院，當天法院內部約有15名律師在上班。
從民眾拍攝畫面可以看到，一些人試圖抄起棍棒將野豹趕到角落，不過卻更加激怒了野豹，只見牠撲上了其中一人的身體，把其他人嚇的四處逃竄，現場血跡斑斑。
警方及林業人員獲報後花了4個小時，才將野豹限制在1樓區域，最後終於在晚間9點左右成功捕獲。
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做為現場目擊者的加茲阿巴德律師協會秘書表示，事發當下他人就在電梯旁，野豹先在三樓襲擊兩名旅施後，再跳到下方樓層攻擊其他人，大家放置家具和網子，試圖擋住了野豹從一樓逃生的路線，然後到安全的地方等待有關單位來處理。
林業人員隨後在大門處點燃了篝火，將野豹嚇離大門，並在牠精疲力盡的時候發射了三枚鎮定飛鏢，待其45分鐘後失去知覺，才將牠帶離法院。
至於這頭野豹是從哪裡來的，目前印度林務局還在調查。
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