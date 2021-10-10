美國少女跳90度腐蝕性間歇泉救愛犬　全身燒傷潰爛手掌溶解仍昏迷

美國黃石國家公園內的「間歇泉」美景是許多遊客必打卡景點之一，不過間歇泉的溫度極高，具高度腐蝕性，因此十分危險。日前一名女子為了拯救掉進熱泉裏的愛犬，奮不顧身直接跳入滾燙的泉池中，結果導致她全身大面積燒燙傷、手掌溶解，目前還在昏迷中。



根據《每日星報》報道，20歲的萊哈斯萊頓（Laiha Slayton）日前和父親帶着愛犬到黃石國家公園（Yellowstone National Park）參觀，未料一行人走到地熱區火洞河（Firehole River）時，愛犬不幸掉入熱泉裏，當下萊哈聽到小狗尖叫聲試圖拯救牠，索性直接跳進具腐蝕性的滾燙泉水中，結果雙雙陷入危險。

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一旁的父親見狀也立刻衝到泉邊，緊急將女兒和小狗拉上岸，自己的雙腳因為碰到熱泉也受傷，不過萊哈父親仍開了數小時的車到蒙大拿州西黃石鎮尋求協助，將女兒送上直升機運到愛達荷州的醫院救治，他則在自行前往醫院的途中先將小狗送到獸醫院，不過為時已晚，愛犬仍不幸身亡。

萊哈被送到愛達荷州醫療中心燒燙傷科進行治療後，醫療團隊發現她全身有90%的皮膚嚴重潰爛，70%的面積二度燒燙傷、20%三度燒燙傷，且手掌已經溶解，雖然目前生命跡象穩定，不過仍在昏迷中，若沒有父親的即時搶救，萊哈恐怕會因此喪命；目前萊哈的姊姊卡咪（Kami）已經發起募資，希望籌到足夠醫療費用讓萊哈早日清醒。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】