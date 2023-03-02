真子公主丈夫小室圭終登記執業　最新律師照曝光　人工有望三級跳

日本秋篠宮文仁親王長女小室真子的夫婿小室圭落榜2次才成功考上紐約律師執照，如今經過數月，終於正式登記執業。



從助理升格律師，未來也將在紐約以律師身分持續工作，而他的薪資更有望三級跳。

事實上，目前小室圭隸屬的「Lowenstein Sandler」律師事務所也在官網更新他的照片，並將抬頭修改為「律師」。

照片曾被「下架」 點擊放大瀏覽小室圭在事務所官網上的個人專頁前後對比：

+ 1

根據《日本放送協會》報道，小室圭的恩師奧野善彥指出，稍早接到小室圭來電稱，已在美國展開律師工作。

小室圭在電話中提到，自己終於以律師身分出發，並對恩師表達感謝之意，同時也提到妻子真子對此感到欣慰。

小室圭也提到，雖然紐約的物價高，生活很辛苦，但是為了讓兩人能夠過上幸福生活，會好好努力。

【相關圖輯】露出本性？真子公主夫婿小室圭考獲律師牌 全程無視記者詢問捱轟（點擊放大瀏覽）：

+ 10

小室圭2021年與小室真子結婚後移居美國，並多次報考紐約律師資格考試，但是連續2次落榜，直到第3次才合格。

而他合格後也立刻著手進行相關準備與申請，並在近日完成律師登記，開始執業。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】