小室圭終解決母親金錢糾紛　今早與真子到機場赴美國展開新生活

日本秋篠宮文仁親王長女小室真子14日與丈夫小室圭一同前往羽田機場，預計上午就會搭機飛往美國紐約，正式開啟兩人的新生活。小室真子13日也特地搭乘計程車回到娘家、秋篠宮位於赤坂的居所探望家人，大約待了6個半小時。



根據TBS NEWS報道，小室真子14日上午8時10分左右，與丈夫小室圭從暫居的公寓出發，兩人隨後在8時45分抵達羽田機場，預計中午前就會搭機赴美，而這也是兩人自10月26日結婚後，睽違20天終於要在紐約展開新生活。

另外，由於小室圭是9月27日回到日本，因此也是他時隔1個半月重返美國。

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事實上，先前曾傳出小室圭所任職的律師事務所希望他能盡快返回紐約接手工作，但是由於小室真子婚後必須辦理護照、簽證等證件，因此男方將暫時先啟程。不過小室真子的外公川嶋辰彥卻在11月4日突然病逝，小室圭疑似是為了服喪因此取消提前回國的打算。

小室真子13日也被拍到回到秋篠宮的赤坂居所與娘家的家人們共度最後的時光。據悉，她在赤坂居所待了6個半小時。而丈夫小室圭則是在12日與母親小室佳代的前未婚夫在東京都某律師事務所會面。根據對方律師透露，針對金錢糾紛的問題，雙方已經正式達成協議，預計將以400萬日圓的「解決金」，替整個事件劃下句點。

另一方面，由於日本皇室成員沒有戶籍與護照，因此這也是小室真子首次使用護照出國。

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