美國恐怖邪教「曼森家族」殘殺懷孕女星一家5口　73歲女共犯離世

曼森（Charles Manson）是美國20世紀惡名昭彰的殺人犯之一，建立邪教組織「曼森家族」，吸收白人女性為己所用。



他的信徒們1969年殺害懷孕已8個月的美國知名女星莎朗蒂（Sharon Tate），屋內5人全部慘死刀下，而共犯之一的琳達卡薩比（Linda Kasabian，暫譯）3月1日被證實已經過世，享年73歲。

電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）中的情節幾乎都是參考她的供詞所編寫。

「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）在戲內的角色原型，點擊放大瀏覽受害人莎朗蒂當年照片：

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1969年的莎朗蒂兇殺案震驚全美，兇手是邪教曼森家族的信徒們，他們趁深夜闖入莎朗蒂的家中行兇，當時屋內共有5人，年僅26歲的莎朗蒂懷孕已8個月，在面對死亡時，苦苦哀求讓她能把孩子生下來，無奈最終仍被殘忍砍殺16刀，被發現時倒臥在血泊中斷氣，而導演老公波蘭斯基（Roman Polanski）則因拍攝行程外出，逃過一劫。

當晚除了負責行兇殺人的1男3女信徒外，剩下年僅20歲的琳達卡薩比負責把風，琳達卡薩比被捕後聲稱雖然一度要阻止屠殺，但因為難以阻止殺紅眼的教友而放棄，最後主動投案自首，轉做污點證人，說出曼森家族內部秘辛及各種犯案細節。

點擊放大瀏覽曼森與琳達卡薩比的照片：

即便表明後悔之意，但她多年仍被相關單位監控，直到2013年才公開受訪，對外懺悔年輕時犯下的錯事，透露這些年都一直活在罪惡和自癒之中。

琳達卡薩比1日被外媒報道，1月21日於華盛頓一間醫院過世，但死因並未公開，雖然她聲稱並未參與殺人，也在定罪曼森家族一案上貢獻極大幫助，但外界仍對她評價兩極。

當年負責此案的洛杉磯檢察官坦言：「如果沒有她，我們很難將曼森定罪。」讚許琳達卡薩比即使承受極大精神壓力，還是堅持在證人席上作證長達18天，而1980年後她便和女兒遠離人群，低調過生活。

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曼森家族連續殺人案太過轟動，荷里活多部影劇作品的靈感都來自於此，像是2004年美國電影《Helter Skelter》、2014年的德國音樂劇《Charles Manson: Summer of Hate》、2018年美國影集《水瓶宮》（Aquarius），以及2019年由鬼才導演昆汀塔倫天奴執導的《從前，有個荷里活》，找來「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）演出莎朗蒂，受到極大關注。

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