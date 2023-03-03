每天用水喉水洗鼻　美國男感染「食腦變形蟲」死亡　飲用有無事？

美國佛州一名男子因感染罕見的「食腦變形蟲」而死亡，美國疾病控制預防中心推測感染途徑可能是鼻腔，因為該名男子每天都會用自來水沖洗鼻子，可能因此遭到感染。



根據《紐約郵報》報道，佛州夏洛特郡（Charlotte County）一名男子因感染罕見食腦變形蟲「福氏內格里蟲」，就醫後仍於2月20日死亡。

美國疾病控制預防中心（CDC）表示，推測男子可能的感染途徑是鼻腔，因為他每天都會用未煮沸的自來水沖洗鼻子。

福氏內格里蟲（Naegleria Fowleri）常見於土壤、溫暖的湖泊、河流和溫泉中等地區，偶爾也會在維護不善、未加氯水池或工廠排放的溫水中發現。

人類感染後會出現頭痛、發燒、頸部僵硬、嘔吐等情況，美國1962年至2018年已有143名病例、僅有4人倖存下來；致死率達97％。

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CDC指出，福氏內格里蟲可透過鼻腔進入人體，接著逐漸上移導致大腦感染，美國平均每年約有3人感染，而通常都會死亡。

衛生官員強調，民眾應盡量避免讓自來水進入鼻腔，若真的要清洗，務必使用蒸餾水或無菌水；另外，此種變形蟲不會透過飲用自來水感染。

CDC表示，這是美國今年第1起感染死亡個案，也是美國冬季首例；目前夏洛特郡正在詳細調查傳染途徑，並與當地公共事業部門合作，判定其餘潛在聯繫，採取必要的改善措施。

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