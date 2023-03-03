Netflix劇中主角　美國知名律師默多謀殺妻兒罪成

美國南卡羅來納州知名律師亞歷克斯‧默多（Alex Murdaugh）謀殺妻兒案，在3月2日遭陪審團裁定有罪。默多出身律師世家，本身也是律師，在當地赫赫有名。他的殺人事件被Netflix拍攝成劇集《默多家族謀殺案：美國司法世家醜聞》。



默多被控於2021年6月7日殺害妻子瑪姬（Maggie）與兒子保羅（Paul），兩人在默多家鄉間狩獵莊園中，遭行刑式近距離槍殺身亡。同年10月默多因欺詐罪遭拘留至今，他的殺人案件在兩年後的3月2日判刑。

默多的妻子瑪姬（左）、兒子保羅（中）當年的合照。（Maggie Murdaugh Facebook）

在長達6星期的審訊中，檢方指默多是唯一有動機、有工具、有機會殺害自己妻兒的人。檢方認為，默多殺害妻兒的動機是要轉移外界注意力，避免讓人發現他的財務問題不斷惡化，甚至涉及金融犯罪。

審訊在2日完成結案陳詞，陪審團僅花了3小時就達成一致判決，認定默多克兩項謀殺罪成。每項控罪最少判處30年徒刑，默多將最高面臨終身監禁。

默多家族在南卡羅來納州是赫赫有名的律師家族，自1920年至2006年間，默多家三代祖孫連任地區檢察官，負責起訴該州第14巡迴法院管轄區域的所有刑事案件，默多家族甚至被指「就是第14巡迴法院區的法治」，控辯雙方都由他們一手把持。

默多本人也曾是頗具聲望的訴訟律師，但檢方指控他多年向合作夥律師與客戶竊取大筆款項，以滿足家族奢華生活與止痛藥成癮的需求。他在2021年甚至一度買兇「槍殺自己」，以求領取保險金。他的謀殺事件被Netflix拍攝成劇集《默多家族謀殺案：美國司法世家醜聞》，正在播放。