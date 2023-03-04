贓車避警追捕暴衝　撞車撞人撞樓　1/F崩塌瓦礫傾瀉活埋無辜街坊

美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）發生離譜事件，一輛黑色房車為了躲避警方追捕，在馬路上飆速行駛，卻不慎擦撞紅色房車，接着失控衝進街角住宅大樓一樓（編按：Ground Floor，地下），未料衝擊力道竟導致二樓（編按：1st Floor，一樓）也應聲垮下，建築物一角「瞬間解體」的畫面也被監視器拍下。



《巴爾的摩太陽報》等外媒報道，本案2月8日晚間9時左右發生在東北大道（East North Avenue）及北沃爾夫街（North Wolfe Street）路口，但州總檢察長辦公室本周才公布影片。

即睇事發經過（按圖了解，慎入，內容或會令人不安）

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巴爾的摩警方證實，這宗事故導致1死5傷，無辜路人芬奇當場不治，2輛房車上坐的5人送醫救治。肇事車輛是贓車，33歲駕駛布朗森（Shawn Lee Brunson）出院後已被逮捕。

影片中，黑色房車閃避不及，接連撞上紅色房車及54歲路人芬奇（Alfred Fincher），接着衝進閒置公寓裡，上述人車很快就被倒塌的公寓二樓埋住。當局出動逾40名警消及搜救人員、至少4輛消防車清除磚頭與瓦礫，晚間10時30分左右終於把2輛房車挖出。

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