坐足38年冤獄　美國非裔男被判性侵殺人　驗DNA終證清白案情逆轉

美國洛杉磯法院日前無罪釋放一名「性侵殺人犯」，那是一樁發生在40年前（1983年）的殺人案，非裔男子黑斯廷（Maurice Hastings）被認定為兇手入獄，美聯社報道，鑑識單位去年重驗此案關鍵證據，當時從女性受害人口腔檢測到的精液，竟發現DNA與犯人不符，讓此案出現180度大逆轉。已經在2022年出獄的黑斯廷，3月3日由洛杉磯法官宣布、在遭遇38年冤獄後，現年已69歲的黑斯廷重獲清白、獲得無罪開釋。



親自前往法院聽取判決的黑斯廷，感嘆地表示、這個無罪裁定意義重大，他感謝法官秉公裁決和道歉的說法，「今天對我而言，是美好的一天，我已經做好邁出新步伐迎接新生活，我是一個快樂開心的人！」

這宗性侵犯罪發生在1983年，受害者是名叫羅貝塔（Roberta Wydermyer）的女性，當時在洛杉磯郊外一輛汽車的後車廂內，由警方發現她的遺體，並在身上找到多處傷痕、侵犯人精液與頭上被一槍斃命的槍擊痕跡。黑斯廷被警方列為第一嫌疑人，並被檢察官要求加重刑責、求處死刑，但數次都被陪審團擋下，最終在1988年被裁定無期徒刑，外加終身不得假釋。

從被捕那刻堅持自己無罪的黑斯廷，從未放棄任何上訴和申冤的機會，但不斷遭到地區檢察官駁回，直到2022年、才獲得定罪完善小組（Conviction Integrity Unit）協助，重新檢驗那份精液證據，發現DNA與黑斯廷不吻合，在犯罪資料庫中，與另一位已經在2020年於獄中死亡的犯人帕內特（Kenneth Packnett）吻合，讓案情出現大逆轉。

負責協助上訴的檢察官加斯康（George Gascón）表示，黑斯廷過去40年，遭遇各種惡夢，卻始終未曾放棄證明自己無罪的希望，即便無數次遭到拒絕。

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