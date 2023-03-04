手機充電期間接來電　一接聽即爆炸　獨居老翁倒臥家中死亡

印度日前發生了一起離奇的意外。1名68歲的獨居老翁巴羅德（Dayaram Barod）在手機充電時，接到了朋友打來的電話，沒想到才剛接通，手機電池就詭異爆炸，當場不幸身亡。



根據《經濟時報》等多家外媒報道，這起事故發生於上月27日，當時住在印度中央邦烏賈因縣（Ujjain）巴德納加爾鎮（Badnagar）的巴羅德，原本與朋友約好要在火車站碰面，但由於他遲遲沒有現身，故決定打電話確認對方是否已經出發，沒想到電話卻在撥通後立即掛斷。

若要使用電話，最好還是先把充電線拔掉才行！（按圖了解）

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巴羅德的朋友當下就覺得不太對勁，故馬上前往對方家中查探發生甚麼事情。未料當朋友抵達現場時，竟驚見巴羅德倒臥在血泊之中、明顯身亡，且全身多處正在冒血，其中頭部、胸口、手臂等處都留有嚴重燒燙傷痕跡，嚇得他立刻報警。

當地警方到場進行調查後發現，巴羅德的身體附近有1支電路板被完全燒毀的手機，且其充電口上還插着1條充電線，加上現場並無其他的爆裂物，因此推測巴羅德是在手機充電時接了電話，結果導致電池突然爆炸，最終不幸身亡。

不過，由於巴羅德自妻子離世之後，便獨自一人住在家中，因此並無任何人目擊整起意外的經過。警方對此也強調會持續進行調查，希望能夠儘速釐清巴羅德的確切死因。

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