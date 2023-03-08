北京：捐款20萬歐元支持保障烏克蘭核設施安全

中國外交部發言人毛寧3月8日在例行記者會上表示，中方決定通過國際原子能機構向烏克蘭核安全核安保技術援助項目捐款20萬歐元，就是以實際行動支持機構為加強烏克蘭核設施安全所做的努力。



有記者提問，中國常駐維也納代表團李松大使在3月6號召開的國際原子能機構理事會上宣佈，中方將捐款20萬歐元用於保障烏克蘭核設施的安全，發言人能否介紹有關情況？

毛寧就此表示，中國一貫高度重視核安全問題，積極致力於核安全領域的國際合作。

發言人指出，日前，中國外交部發布了《全球安全倡議概念文件》，明確將促進核安全國際合作作為重點合作方向之一。中方前不久發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》也明確表示，中方反對武裝攻擊和平核設施，支持國際原子能機構為促進和平核設施的安全、安保發揮建設性作用。

毛寧強調，「我們是這麼說的，自然也會這麼做。中方決定通過國際原子能機構向烏克蘭核安全核安保技術援助項目捐款20萬歐元，就是以實際行動支持機構為加強烏克蘭核設施安全所做的努力。」

發言人表示，中方將繼續同國際社會一道，推動建立公平、合作、共贏的國際核安全體系。中方也將繼續勸和促談，支持政治解決烏克蘭危機，從根源上消除核安全風險，促進烏克蘭的核設施安全。