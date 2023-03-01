俄烏戰爭｜中國意不在調停危機？

前不久，烏克蘭戰爭一周年之際，中國重磅推出了立場文件。該文件還未公布之前在中共中央外事辦主任王毅訪問歐洲期間被渲染為和平計劃。但後經證實，該文件只是立場文件，並非和平計劃或者方案。

立場文件推出後，烏克蘭方面保持了基本的禮貌和客氣，但是仍然對於文件沒有明確提出俄軍撤離被佔領的烏克蘭領土而頗有微詞。俄羅斯方面關注中國的計劃，但是亦表示細節需要認真分析。美國則是直接批評了中國的方案，認為中國想法不合理。

決定俄烏衝突走向的關鍵當事方是美俄，無論是事前預判還是事後審視，中國無法調停矛盾是註定的。在這樣的背景下，不禁令人疑惑，既然無法獲得支持，又不能調停矛盾衝突，為什麼中國要公布立場文件？中國公布立場文件僅僅只是為了集中重申過去一以貫之的立場？

2023年2月24日中國外交部官方網站刊登中國立場文件。（中國外交部官方網站截圖）

該文件是一次高調的中國國家和平形象營銷，是大國負責任形象的有力佐證。除此之外，或許中國本就不奢望於衝突方能夠接受中國的立場。

中國的立場是為中國的國家利益服務的。面臨美國的打壓，是中國崛起最重要的外部環境變遷。美國正在做的事情是重振盟邦體系，聯合盟友應對中國。中國的發展離不開和世界各國的友好聯繫，尤其是同西方發達國家的正常合作關係。

中國可能無法從根本上影響對戰事起決定作用的雙方，但是能夠影響利益相關方，能夠影響第三方國家，就已經足夠。俄烏衝突中的重要一方歐盟，本身是被美國戰略拖下水的。中國的立場能否被歐盟理解才是重要的。

王毅歐洲之行是為了和歐洲各主要國家儘快恢復疫情後的交往。立場文件更大程度上是中國的誠意表達。堅決反對戰事擴大為核戰爭和生化武器戰爭，這是負責任的大國體現，也切合了歐盟的核心關切。中國提出的歐洲安全框架構建，是從長遠出發的構思，多次表明獨立自主姿態的法德領導人不會不知道這些意味着什麼。如果歐洲能認識到美歐利益的不同，中國的立場文件就成功了一半。

中美關係極為敏感脆弱。圖為中美氣球風波的路透社設計圖片（Reuters）

俄羅斯作為大國同不少國家尤其是新興國家往來密切，美國的制裁美其名曰限制俄羅斯發動戰爭的能力，實際上受到損害的包括和俄羅斯正常合作的各方。立場文件提出的供應鏈問題和單邊制裁問題背後，深受美國制裁之苦的國家都有切身體會。

中國的立場呼應了利益受到損害的各方訴求，戳破了美國破壞各方利益的事實。烏克蘭被佔領的領土如何解決，俄烏衝突到底是誰的錯，這些都是各執一詞的爭論，中國很難給出都滿意的結論。在這場戰爭中，中國要做的就是自身的利益不受損害。如果能借此危機繼續在應對美國上做文章，讓美國在道義上、在公理上站不住腳，中國也樂於行事。

中國真正想解決的問題是美國帶來的挑戰，美國試圖利用戰爭捆綁歐盟進而應對中國，這對中國是不利的。積極迎合歐盟關切，儘可能降低美歐一致行動的概率，是中國可以做的。百年未有之大變局下，新興國家的崛起改變了世界力量對比態勢。長期以來美國只重視傳統發達盟友，忽視新興國家和發展中國。而中國能夠在利益關切上積極為各方發聲，是積極有為，足以說明中國在長線謀局，在動員一切可以爭取的力量。