泰國旅遊安全｜台女星遭黑警勒索惹嘩然　達人教千萬別做3件事

台灣女星安于晴日前前往泰國遊玩，不過卻遭當地警察勒索，付了2.7萬泰銖（約6400港元）才了事。



等到她回台灣後將這件事公開，隨即掀起討論。對此，有旅遊達人就分享，到泰國旅遊千萬不要踩到3個地雷，否則你就可能會被詐財，荷包一夕之間大失血。

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泰國警察最近可以說是醜聞連篇，先是大陸網紅花錢就能請警察護送，最近安于晴又踢爆自己在泰國旅遊時，竟然遭當地警察臨檢要錢，接踵而來的事件已讓泰國民眾相當不悅，當局不得不正視這件事情並徹查到底。

根據泰媒報導，一共有7名員警涉案，但誰付的錢、誰收的錢以及收了多少錢仍在調查中。

據《中時新聞網》報導，財經旅遊達人法比安受訪時也分享，前往泰國千萬別做的3件事，若不小心做了恐怕會荷包大失血。

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他表示，千萬不要去一些低於市場行情的風化場所，或是得上二樓的店家，像是有些地方，業者會打著低廉價格的名號，像是100元一杯酒，但騙你進去後，詐了10萬元才讓你出來。

再來就是到泰國前要先辦好網路漫遊，因為有漫遊才能夠安裝第三方APP，像是叫車APP等等，如果你網路極慢，在情急之下就可能會選擇叫黑車，而屆時就可能發生像安于晴這次的事件。

最後，若要去一些風化場所享受「特殊服務」，務必要先問好價格，否則同樣可能會遇到被人詐財的情況。

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