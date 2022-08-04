新研究發現每天吃超過這份量「超加工食品」　罹患癡呆症風險大增

在這個追求美食與方便的時代，超加工食品（ultraprocessed foods）成為常見的食物，而阿茲海默症協會國際會議（Alzheimer's Association International Conference）2022年的新研究指出「若天天食用超過每日卡路里攝取量20%的超加工食品」，恐導致認知力下降。



綜合外媒報道，阿茲海默症協會國際會議針對巴西1萬名中老年人進行研究，發現每天食用超過「每日卡路里攝取量20%的超加工食品」受試者們，認知能力下降速度比正常人類快6到10年。

過去研究就曾指出，即食食品、熱狗、雪糕、油炸小吃、忌廉乳酪等超加工食品會提高肥胖與心臟循環等問題，增加糖尿病、癌症的風險，甚至可能導致壽命縮短。

嬰兒奶粉與包裝麵包也是！ 點圖看看根據NOVA（食物分類系統）超加工食品有哪些：

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而新研究又發現，攝取過多超加工食品可能促使「整體認知能力下降」，其中涉及負責處理訊息與決策的能力及執行功能的大腦區域。

研究也顯示，與攝取最少量超加工食品的人相比，食用最多的男性與女性整體認知能力下降快了28%、執行功能下降快25%。而上週英國研究發現，每日攝取超加工食品的量每增加10%，英國人患癡呆症的風險就會大增25%。

對此，並未參與該項新研究的哈佛醫學院（Harvard Medical School）神經學教授坦齊（Rudy Tanzi）表示，「新的研究結果相當重要，但仍需更進一步探討」。他也指出超加工食品的主要問題，「含高糖、高鹽、高脂肪，會對身體與大腦健康老化造成威脅」。

專家也認為，超加工食品取代了高植物纖維的食物，而植物纖維對於保持腸道健康與腦部平衡有重要作用，「這使得大腦健康及大腦疾病可能產生風險，如阿茲海默症的發生」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】