攝理教主鄭明析性侵案第4次開庭：受害人葉萱前男友現身作供

3月3日開播的Netflix新紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，首三集講述韓國攝理教的惡行，其中一名受害人葉萱（Maple Yip）（韓文名：鄭秀晶）在片中指控鄭明析性侵犯。鄭明析性侵案3月7日第四次開庭，法官稱會加快審理此案。此外葉萱的前男友出庭作供。



《以神之名：信仰的背叛》於3月3日於Netflix上架。（Netflix）

鄭明析的拘留期4月28日屆滿，法官稱除非有特別情況發生，法庭會加快審理程序。倘他被判罪名成立，或會在4月28日前判刑。

辯方雖要求讓22證人作供，但大部份都是說教會沒發生性侵情事。法官認為人數太多，亦不認為有需要盤問他們所有人。

葉萱的27歲前男友3月7日出庭以證人身份作供，他稱直接從她口中聽到，她遭鄭明析性侵的事告訴他。

這位代號A先生人說：「受害人說他要和鄭作最後告別，所以我建議她（將對話）錄下來，因為她不知道會發生什麼。因此，受害人記錄兩人發生性行為的對話。她複製並寄給我保管。」

A先生說當時受害人是被宗教洗腦的，所他也覺得很困惑，不知鄭是強姦犯還是救世主。」

迄今最少已有3名女性指控鄭明析對她們性侵犯。鄭明析2022年10月4日因涉嫌強奸和性騷擾而被警方拘捕。

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攝理教原名為基督教福音宣教會（又稱JMS），教主鄭明析1945年生於韓國，70年代後期開始到首爾傳教，並以多間大學為目標，吸引學生入教。據紀錄片指，他建立多達200至250個分部教會。

鄭明析自稱「彌賽亞」（Messiah，意即救世主），又向信眾稱「看不見上帝嗎？看不見嗎？看着我，上帝。」

教會一直壯大，至1999年，有女教徒離開教會後竟遭綁架毆打，幸她成功逃脫，令教主涉嫌性侵女教徒的事件曝光，鄭明析迅速逃離韓國，一度逃到香港、台灣、日本等地，2003年在香港因逾期居港遭入境處拘捕，但之後又棄保潛逃，至2007年再在中國大陸落網，他被遣返韓國，2009年2月判監10年，至2018年釋放，但之後傳出他再度傳教與涉嫌犯案的消息。