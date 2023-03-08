韓國攝理教勢力龐大　檢察廳國情院都有信徒　向鄭明析通風報信

Netflix揭露韓國邪教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》熱播，其中香港人葉萱（Maple Yip）指控的攝理教教主鄭明析最受注目，據研究攝理教30多年的韓國教授金度亨3月7日指，檢察廳、國家情報院內都有攝理教信徒，曾發生通風報信事件，又有婦產科醫生信徒涉嫌妨礙針對鄭明析的調查，為一名教徒做修補處女膜手術。



韓國檀國大學教授金度亨7日接受JTBC新聞訪問，據《國民日報》指，他談到社會各階層都有攝理教（JMS）信徒，並主張曾有檢察官與國家情報院（簡稱國情院）職員協助包庇鄭明析。

據他所指，鄭明析過去被國際刑警發出紅色通緝令的時候，有在任檢察官就是攝理教信徒，偷偷閱覽有關鄭明析的調查紀錄及展開分析，然後向鄭明析提供建議，「說出這個案件就這樣處理吧，那個案件就這樣處理吧。」他指，該名檢察官在包庇鄭明析的過程中遭免職。

攝理教：韓國教授金度亨指控攝理教主鄭明析犯多種惡行（Netflix影片截圖）

鄭明析1999年開始潛逃生涯，逃到香港、台灣、日本等地，至2007年落網。

韓國《東亞日報》2006年10月報道，根據韓國國會法司委的議員宣炳烈講述，國情院內部調查後，確認一名尹姓國情院職員曾向鄭名析提供反對攝理教團體成員的出入境資料，國情院將其開除。

報道談到，首爾北部地檢一名檢察官也涉嫌把調查內容泄露給鄭名析，而且整理應對方法及告訴鄭名析，該檢察官遭調查。

在2023年3月的最新訪問中，金度亨又指曾有一名婦產科醫生是攝理教信徒，在教主鄭明析1999年被指控與女教徒發生性關係後，這名醫生涉嫌在無留下醫療紀錄情況下，非法為一名女教徒做處女膜再生手術，以妨礙針對鄭明析的性犯罪調查。

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攝理教原名為基督教福音宣教會（又稱JMS，鄭明析名字縮寫），現年78歲的創辦人兼教主鄭明析1945年生於韓國，1978年開始到首爾傳教，他自稱「彌賽亞」（Messiah，意即救世主），被指以「愛的教育」或「檢查身體」為幌子性侵女信徒，1999年開始潛逃，至2007年落網，2009年2月因性侵罪判監10年，2018年釋放，但傳出他再度傳教與涉嫌犯案的消息。

2022年初，兩名女子在韓國召開記者會指控鄭明析，其中一人便是香港人、藝人方力申女友葉萱（Maple Yip），另一人是來自澳洲的女子。她們均已報警，韓國警方在2022年10月再次拘捕鄭明析。