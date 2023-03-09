韓國檢察廳門前「攝理教徒雕塑」爆爭議　創作者深信：教主無辜

Netflix揭露韓國邪教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》熱播，其中香港人葉萱（Maple Yip）指控的攝理教最受注目。韓媒3月9日報道，韓國檢察廳陷入尷尬局面，因大檢察廳正門前的雕塑正是攝理教徒的作品，出現「該不該拆」的兩難。創作者接受傳媒採訪，仍深信教主鄭明析無辜。



研究攝理教逾30年的韓國檀國大學教授金度亨7日接受韓國電視台訪問時談到，位於首爾瑞草洞大檢察廳正門前的雕塑，正是攝理教教徒的作品。

8米高的雕塑名為「站立的眼睛」（서 있는 눈），1994年在徵集作品比賽中獲得第一名，作品寓意「站在正義一邊，用清醒的眼睛監視和監督不義行為」。

如今攝理教爆出巨大爭議，檢察廳內也出現該不該拆除雕塑的討論。

創作雕塑的前教授黃某接受韓媒《中央日報》採訪時表示，他的作品與攝理教教義無關，又指是公平地通過比賽贏出。

對於鄭明析捲入的爭議，他仍堅信教主無辜，「舉報者以勒索巨額資金為目的，捏造事件，鄭會長（鄭明析）蒙受冤枉。80歲了（鄭明析現約78歲），攝理教的教義禁止異性關係，鄭會長怎可能實施性暴力？」

韓媒指，除了「站立的眼睛」外，黃某的作品還遍布韓國多地，包括昌原市公共遊樂場、國防部互助中心、韓國煤氣公司等。

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攝理教原名為基督教福音宣教會（又稱JMS，鄭明析名字縮寫），現年78歲的創辦人兼教主鄭明析1945年生於韓國，1978年開始到首爾傳教，他自稱「彌賽亞」（Messiah，意即救世主），被指以「愛的教育」或「檢查身體」為幌子性侵女信徒，1999年開始潛逃，至2007年落網，2009年2月因性侵罪判監10年，2018年釋放，但傳出他再度傳教與涉嫌犯案的消息。

2022年初，兩名女子在韓國召開記者會指控鄭明析，其中一人便是香港人、藝人方力申女友葉萱（Maple Yip），另一人是來自澳洲的女子。她們均已報警，韓國警方在2022年10月再次拘捕鄭明析。