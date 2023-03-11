中國旅客穿泰校服拍照恐犯法　鞠婧禕發美照　泰國：可宣傳旅遊業

撰文：房伊媚
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中國大陸女星鞠婧禕和一些旅客在遊覽泰國時，穿上當地的校服拍照，有泰國律師指這種行為可能違反《學生制服法》（Student Uniform Act）。泰媒3月10日稱，泰國教育部次長安塔蓬（Atthapol Sangkhawasi）表示，遊客的行為沒給泰國帶來任何損失，反而可宣傳旅遊業。

《曼谷郵報》8日稱泰國校園電影《初戀那件小事》在中國備受觀眾歡迎，導致「泰國制服熱」吹到當地，穿校服成為部份人遊泰必做之事。中國大陸女星、有「4,000年一遇美女」之稱的鞠婧禕在遊泰時也有穿校服，她更在網上分享美照。

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泰國律師Ratchapol Sirisakorn在Facebook發文稱，根據《學生制服法》，非學生者穿着印有校名首個字母的制服，可能被視為假冒學生身份，最高可被判處支付1,000泰銖（約225港元）的罰款。但有指若民眾所穿制服上沒印有真的校名，可能就不屬犯法。

泰國學生：圖為2021年9月5日，泰國高中生在曼谷參與反政府集會時表演短劇。 （Getty）

安塔蓬指，校服上一般印有學校名稱或校徽，所以法例強調的重點是不允許任何人模仿學生，以及打擊冒用學生身份進行不良意圖的違法犯罪行為，但遊客在泰國穿校服拍照是為娛樂，無意不尊重或對教育機構造成損害。

他注意到網絡上有關中國旅客穿泰國校服的影片，覺得很可愛。他說這種行為沒為泰國帶來任何損失，反而可宣傳旅遊業。

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