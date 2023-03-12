連尼加遭停職　英揆辛偉誠拒介入　BBC總監無意下台

英格蘭足球名宿連尼加（Gary Lineker）在Twitter批評英國政府的攔截難民政策，結果遭英國廣播公司（BBC）暫停職務事件，BBC在3月11日的體育節目安排大受影響，首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱不會介入爭議，但為有關政策辯護。



天空新聞（Sky News）報道，辛偉誠發表聲明，指自己需要做認為正常的事，而且不是所有人都會同意，所以他一直以明確方式應對阻截非法移民乘小艇到英國的問題。

辛偉誠提到，去年有4.5萬人非法橫渡英倫海峽，當中不少都是被犯罪組織剝奪或販運，令他們身陷險境，因此政府需要打破這個痛苦的循環。他認為當局日前提出的政策就是以此為目標，強調這是公平和道義及有同理心的做法。

連尼加（左）遭BBC停職後，他在3月11日與兒子一同觀看母會李斯特城主場對車路士的英超賽事。（Reuters）

他承認非常難民問題沒法輕易解決，但相信領導的工作是為解決問題作出艱難決定，並知道不是所有人都會認同，指該政策公平和正確。

對於連尼加被暫停職務一事，辛偉誠表示，對方是一位偉大的足球員和充滿天份的主持，但指這不是政府的問題，他希望連尼加與BBC可以及時化解爭議。

另外BBC總監戴維（Tim Davie）表明，不會就今次事件辭職。