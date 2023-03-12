中國促成伊朗沙特復交意味什麼？　專家：中東獲解決問題「鑰匙」

中國、沙特阿拉伯、伊朗3月10日在北京發表3方聯合聲明，宣布沙伊同意恢復雙方外交關係。在諸多專家學者看來，這些問題的根源並不在沙特與伊朗兩國自身，而是域外勢力長期在這一地區製造的衝突和分歧，而沙伊兩國關係的改善可能從很大程度上為解決上述問題提供一把鑰匙。



伊朗分析人士穆加達姆接受央視採訪時表示，這份聲明彰顯出中國作為世界大國的國際影響力以及中國領導人的政治智慧。

穆加達姆稱，相關聲明是「歷史性的起點」，對於伊朗、沙特乃至整個中東地區都意義非凡，各方接下來應本着務實合作的原則，繼續為改善兩國關係、維護地區和平穩定做出貢獻。

伊朗中東問題專家哈尼扎德則表示，三國聯合聲明是恢復伊朗沙特關係的重要戰略步驟，兩國恢復外交關係，重新開設大使館，這些舉措對於緩解中東地區緊張局勢非常有效，「我們正在目睹該地區的新事態發展和積極動向，這將使整個地區受益」。

沙特著名政治學者、戴穆瑪智庫主席圖爾基·古卜蘭接受當地媒體採訪時稱，中國此次斡旋沙伊關係成功證明其秉持的開放包容、合作共贏的外交政策理念獲得中東國家的認同。

古卜蘭強調，美國等西方國家採取包括政治干預、軍事入侵和經濟制裁在內硬手段，強力介入中東事務，伊拉克戰爭、敘利亞戰爭、巴以沖突、對伊朗和敘利亞等的制裁都是例證，結果是加劇中東國家之間的矛盾和地區衝突，給中東帶來的是國家衰敗、經濟困難、民生艱難和難民危機。