中國促成伊朗沙特復交　胡錫進：美國政治信用透支

中國《環球時報》前總編輯胡錫進3月11日評論中國促成沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）和伊朗恢復外交關係時引述美國保衛民主基金會行政總裁杜博維茨（Mark Dubowitz）稱，中國正成為中東政治的主要掌舵人。



胡錫進在微博稱，杜博維茨把中國成功調解沙特伊朗關係描述為美國利益的損失，這表明沙特人不再相信美國，伊朗看到結束國際孤立的機會。

他表示，美國正對全球約25個國家實施各種制裁行動，在世界上有很多敵人，美方各地事情它都要插手和試圖主導，其干涉欲就像10個手指頭壓着10個按鈕，疲態嚴重，它的力量和信用都被嚴重透支，失控注定要發生。

胡錫進說，中國與美國完全不同，中國影響世界的方式就是做生意和合作，不靠炮艦政策，也不去指揮任何人，唯一定律就是你好我也好，相互尊重，合作共贏，中國的外交路線很有吸引力，於是像滾雪團一樣，生意夥伴愈滾愈多，總力量和總信用不斷自然擴大。

他還稱，美國慫恿熱點地區的國家打、大打、不停打下去，而中國告訴相關國家，打解決不了問題，談判和妥協對誰都好，中國說話份量愈來愈重之際，某些國家必然不再一根筋受美國挑唆鬥爭，轉而嘗試中國思路。

胡錫進認為，中國如今已是沙特和伊朗石油的最大買家或者之一，與中東國家的唯一紐帶是商業，在中東的綜合存在顯然不如美國，然而商業是各國社會穩定的根本所在，那些國家要打仗不會首先找中國，但是當它們厭倦戰爭，想和平穩定美國又態度複雜的時候，它們就會愈來愈把目光投向中國。

他說，舉望世界，在最緊張的地緣政治前線，中國都與衝突雙方保持着友好關係，中國與俄羅斯、烏克蘭都是戰略夥伴，與朝鮮、韓國也都是友好，美國則都是拉一個打另一個，和在沙特、伊朗之間一樣，這是國際政治的兩條路線。

胡錫進覺得，美國路線在削弱敵人的同時也削弱自己，或者把自己搞得畸形，而中國的路線就是健健康康發展自己，見誰都談合作，並用其和平合作思想影響世界。