BBC總監放話想連尼加回歸主持　連尼加悠閒風騷入場睇波撐李城

英格蘭足球名宿連尼加（Gary Lineker）在Twitter批評英國政府的攔截難民政策，遭英國廣播公司（BBC）暫停主持職務後，風波愈鬧愈大，BBC多名節目主持集體杯葛錄影，以示支持連尼加，多個節目停播。BBC總監戴維（Tim Davie）3月11日態度放軟，希望連尼加回歸主持。該位名宿則笑容滿面前往李斯特城（Leicester City）王權球場觀賽，受到球迷歡迎。



戴維3月11日晚上承認他度過艱難的一天，又指目前對他來說，成功就是讓連尼加重新開始主持，「一起時我們為觀眾提供世界級的體育報道，很抱歉我們今天沒能提供。」

他又讚揚連尼加是傑出主持，「連尼加是一位出色的廣播主持，他是業內最好的。」

連尼加11日則現身李斯特城的王權球場，入場支持母會對戰車路士，他入場時笑容滿面，並受到李城球迷歡迎。

這次事件始於英國政府之前提出立法，容許當局扣留乘小艇到當地的偷渡人士，並在數週內遣返母國或第三國。連尼加在Twitter留言，批評有關政策殘忍，手段與1930年代的德國相似，引來執政保守黨多名政治人物抨擊連尼加的言論。

BBC在10日發聲明表示與連尼加和其團隊商討過後，決定他暫時不會主持王牌足球節目《今日賽事》（Match of the Day，MOTD），直到雙方在連尼加使用社交媒體一事上達成協議及有明確立場為止。

此事引發BBC內部不滿，連尼加的拍檔、阿仙奴名將伊恩胡禮（Ian Wright）及紐卡素的舒利亞（Alan Shearer）同日決定不參與BBC的節目，以表達對連尼加的支持。

至11日，另一BBC體育節目《足球焦點》（Football Focus）主持史葛（Alex Scott）也決定「罷工」，暫不主持節目，之後連代班人選薩默斯（Kelly Somers）也加入杯葛行列，結果《足球焦點》11日要緊急停播。另外電視節目Final Score與電台節目Fighting Talk也宣告暫停。《今日賽事》則要縮減節目時間。