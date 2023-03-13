孟加拉羅興亞難民營大火 有調查小組指屬蓄意破壞
撰文：蕭通
出版：更新：
孟加拉羅興亞難民營3月5日發生大火，造成約1.2萬名難民失去家園。有調查小組3月12日稱，這場火災是「有計劃的破壞行為」。
這場大火從科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的10號難民營蔓延至11號和12號難民營，燒毀逾2000間由竹子和防水油布搭成的棚屋。
當地7人調查委員會主席蘇菲安（Abu Sufian）說，大火同時在幾個地方燃燒，表明這是有計劃的縱火，有好戰組織企圖在營地內建立霸權。不過，他並未點名任何組織。他建議執法機構展開進一步調查，以確定火災背後的犯案團體，並補充說調查結果是根據150名目擊者的描述。
此外，調查小組還建議為羅興亞難民營單獨組織一支消防隊。營地內的每個街區都須拓寬，以便容納消防車通過。營地在搭建棚屋時，也應減少使用易燃材料。
科克斯巴扎爾難民營有超過100多萬名羅興亞人居住，大多數是在2017年為逃避緬甸軍方鎮壓而進入孟加拉。由於營地擁擠常常引發火災，其中2021年3月的一場大火曾奪去至少15名難民的生命。
孟加拉羅興亞難民營又火災 2000棚屋焚毁聯合國：載羅興亞人難民船沉沒 180人或已死羅興亞人道危機五年未除 了解「全球受迫害最嚴重的少數族裔」羅興亞危機五周年：活在難民營的三代人 親述無力掙脫的困境美國視緬甸軍方鎮壓羅興亞人為種族滅絕昂山素姬被批「洗白」種族清洗 羅興亞人緬甸人結仇多年有原因
孟加拉羅興亞難民營又火災 2000棚屋焚毁聯合國：載羅興亞人難民船沉沒 180人或已死羅興亞人道危機五年未除 了解「全球受迫害最嚴重的少數族裔」羅興亞危機五周年：活在難民營的三代人 親述無力掙脫的困境美國視緬甸軍方鎮壓羅興亞人為種族滅絕昂山素姬被批「洗白」種族清洗 羅興亞人緬甸人結仇多年有原因
本文獲《聯合早報》授權轉載