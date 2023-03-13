孟加拉羅興亞難民營大火　有調查小組指屬蓄意破壞

孟加拉羅興亞難民營3月5日發生大火，造成約1.2萬名難民失去家園。有調查小組3月12日稱，這場火災是「有計劃的破壞行為」。



這場大火從科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的10號難民營蔓延至11號和12號難民營，燒毀逾2000間由竹子和防水油布搭成的棚屋。

當地7人調查委員會主席蘇菲安（Abu Sufian）說，大火同時在幾個地方燃燒，表明這是有計劃的縱火，有好戰組織企圖在營地內建立霸權。不過，他並未點名任何組織。他建議執法機構展開進一步調查，以確定火災背後的犯案團體，並補充說調查結果是根據150名目擊者的描述。

此外，調查小組還建議為羅興亞難民營單獨組織一支消防隊。營地內的每個街區都須拓寬，以便容納消防車通過。營地在搭建棚屋時，也應減少使用易燃材料。

科克斯巴扎爾難民營有超過100多萬名羅興亞人居住，大多數是在2017年為逃避緬甸軍方鎮壓而進入孟加拉。由於營地擁擠常常引發火災，其中2021年3月的一場大火曾奪去至少15名難民的生命。

本文獲《聯合早報》授權轉載

