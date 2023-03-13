亞裔人樣貌差不多？美國男子被捕竟是點錯相　事主提告索千萬美元

一名住在美國休士頓的越南裔男子阮托尼（音譯：Tony Nguyen，又譯阮東尼），2022年11月在逛連鎖超市沃爾瑪（Walmart）時，突然被闖入的警察上銬拘留，直到警察回到警局調資料時才發現，原來是報警的店員認錯人，才鬧出這起烏龍。



事後阮托尼相當生氣，向沃爾瑪、超市員工以及逮捕他的赫南多郡（Hernando County，又譯：荷南多郡）員警提起訴訟，求償1000萬美元（約港幣7,800萬元）。

+ 2

當天阮托尼正在佛州赫南多郡斯普林山（Spring Hill，春陵）Commercial Way（商業大道）的沃爾瑪購物時，店員誤將他認成店內一名黑名單顧客，因此撥打報警電話告知「現在店裏有一名叫做Cody Vondelinde（科迪馮德林）的亞裔男性，他有暴力傾向和攜帶武器的前科，是本店的黑名單，但是他擅自闖入，麻煩你們來處理」。

↓阮托尼被捕↓

↓科迪馮德林的相片↓

員警接獲報案到場後，沒有出示逮捕令，也未調查清楚阮托尼的身份，便直接將他上銬帶回警局拘留，直到關押進看守所後，員警拿了他的身份證件，這才發現抓的根本是不同人，並向阮托尼致歉。

警方在今年1月對整起事件回應表示，承辦員警解釋，當時阮托尼喊聽到科迪馮德林的名字時，有做出回應，再加上長相相似，所以才會發生這種錯誤，不過阮托尼認為，員警跟店員的行為根本就是對亞裔人士赤裸裸的歧視，因此提告求償精神賠償費用1000萬美元。

相關文章：美國亞裔學生地鐵遇歧視恐嚇 學姐勇敢挺身而出慘遭非裔少女圍毆

+ 19

延伸閱讀：

矽谷銀行突倒閉！325家風投機構、650位創始人盼終止災難

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】