奧斯卡2023｜60載「紅地氈」不再　為何今屆破格用香檳色地氈？

「行紅地氈」是每年奧斯卡頒獎禮中的重要儀式，一眾荷里活影星均會在這個重要時刻中爭妍鬥麗，好在各大傳媒上「搶鏡、搶眼球」，可謂是奬項以外另一大「戰場」。然而，今年主辦單位卻打破62年來的歷史傳統，地氈的顏色不再是紅色，而是改成了香檳色。負責今年頒獎典禮主持重任的電視名嘴Jimmy Kimmel在日前新地氈的啟用儀式上開玩笑說，「這表示我們有信心，今年不會發生流血事件。」



是次更換地氈顏色的建議，來自兩位創意顧問，包括長期為時尚雜誌《Vogue》供稿的Lisa Love和紐約大都會藝術博物館年度慈善晚宴Met Gala創意總監Raúl Àvila。在作最終決定前，兩人其實也考慮過許多不同的顏色，例如朱古力色和黃褐色；但最後是由較淡的香檳色入選，並獲得影藝學院行政總裁Bill Kramer同意。主辦方表示，「我們希望地氈感覺柔和，就像日落時的海灘」。

另外，今年的地氈上方會有棚子遮蔽，一方面是預防最近南加州罕見的極端天氣變化，以保護明星和攝影器材；另一方面也可以營造頒獎典禮夜間盛會的氣氛。這是因為嘉賓由下午3時便會陸續到達會場，若在日光下拍照受訪，將與晚間舉行的頒奬禮有點違和。

源於上世紀20年代的傳統

早於1922年，紅地氈已成為首映禮和晚會的主要元素，當時藝人格勞曼 （Sid Grauman）為電影《羅賓漢》（Robin Hood）在荷里活的埃及劇院首映式鋪了一條紅地氈。至於奧斯卡的紅地氈傳統，則始於1961年第33屆頒獎典禮，當年雖已有電視轉播，惟電視觀眾仍無緣見到地氈的顏色，直到1966年首次啟用彩色轉播，觀眾才感受到紅地氈的燦爛與矚目。

紅地氈於上世紀20年代已成大型活動的傳統，圖為1985 年 6 月倫敦勳爵板球場舉行的活動時為英女王伊利沙伯二世鋪設的紅地氈。(Getty)

雖說破格棄用傳統的紅色地氈，但Lisa Love表示「新地氈稱之為香檳色或沙灘色都可以，沿用『紅地氈』也無妨」，因為「紅地氈」已成為襯托眾星光輝耀眼的代名詞。

事實上，過去十多年以來，許多首映禮或電影頒奬禮已不再過於執著使用紅色地氈。為奧斯卡、艾美奬、金球奬等製造地氈逾20年的Steve Olive表示，近年許多大型活動也會採用其他顏色，如薰衣草色、黑色、白色、灰色等，「每年都會有一種新的顏色成為大熱色調」。

Mindi Weiss直言，若考慮拍照因素，紅色除了傳統原因以外根本不討人喜歡。(Mindi Weiss)

「紅地氈」其實討人厭？

著名活動策劃人 Mindi Weiss直言，若考慮拍照因素，紅色的地氈除了傳統原因以外根本不討人喜歡，她解釋：「紅地氈的顏色因時尚而改變，它必須與裙子相配，而紅色會產生衝突。」這也是近年地氈顏色更多與時尚、潮流為考慮的原因。

有大型活動策劃的業內人士表示，錯誤的色調有機會毀掉整個活動的相片。為了避免出現任何問題，製作公司一般會事先進行廣泛的照明、顏色，甚至足跡測試（footprint testing），並提醒大會造型師。

創意機構 Prodject合夥人Keith Baptista則補充，大型活動的策劃團隊通常會在活動開始前六個月到一年開始考慮地氈的顏色、材料、長度、寬度和質地類型。此外，業界近年還在尋找其他脫穎而出的方式，例如在地氈上刻上標誌或文字。他補充：「有時我們會看到人們使用草地，尤其是在夏季活動中」。