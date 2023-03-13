SVB矽谷銀行倒閉︱Elon Musk：對收購SVB持開放態度

美國矽谷銀行（SVB，又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank）3月10日被美國金融監管部門接管，引發市場波動，也成為2008年金融危機以來當地最大宗銀行倒閉事件。Twitter行政總裁、全球首富馬斯克（Elon Musk）在社交網站表示，對收購SVB持開放態度。



新加坡電競設備公司雷蛇（Razer）行政總裁陳民亮11日在Twitter發文稱，「我認為Twitter應買下SVB，並（使它）轉型為網上銀行。」

馬斯克同日回應指，對此事持開放態度。