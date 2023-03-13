SVB矽谷銀行倒閉︱Elon Musk：對收購SVB持開放態度
撰文：張顥庭
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美國矽谷銀行（SVB，又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank）3月10日被美國金融監管部門接管，引發市場波動，也成為2008年金融危機以來當地最大宗銀行倒閉事件。Twitter行政總裁、全球首富馬斯克（Elon Musk）在社交網站表示，對收購SVB持開放態度。
新加坡電競設備公司雷蛇（Razer）行政總裁陳民亮11日在Twitter發文稱，「我認為Twitter應買下SVB，並（使它）轉型為網上銀行。」
馬斯克同日回應指，對此事持開放態度。
SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
原因很複雜，這跟美國聯儲局加息道指債券價格急跌有關，如果你想知道更多，請看簡單版懶人包。如果你想知道更多這間銀行賭輸美債的故事，請看這裏了解更多背景，會對你很有幫助。
矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
傳奇對衝基金大佬Bill Ackman稱如果美國政府補積極營救，就會導致大災難。全美國3500名CEO聯署向政府求救。但是美國財長耶倫說：不打算提供大規模救助。這家銀行跟香港12間上市公司有業務往來，是否會發展成金融風暴，請留意看這裏的最快更新。