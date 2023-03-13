SVB矽谷銀行︱聯邦政府出手救市　紐約Signature Bank被接管

矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）倒閉引發連鎖效應，美國政府3月12日宣布採取果斷行動，以阻止其突然倒閉帶來更廣泛的金融影響，而矽谷銀行存戶周一（13日）起可提取存款。另外，總部位於紐約的Signature Bank亦因有類似系統性風險而被接管，並將於13日全日關門。



美國財政部長耶倫（Janet Yellen）、聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和聯邦存款保險公司（FDIC）主席格倫伯格（Martin Gruenberg）當日發表聯合聲明，稱在經過與總統拜登（Joe Biden）協商後，批准了FDIC對SVB的干預決議。

聲明稱，此舉不會導致美國納稅人蒙受損失，所有存款將全額存入。當局強調，正在採取果斷行動，以增強公眾對銀行系統的信心，從而保護美國經濟。

聯儲局12日還表示，將通過一項新的銀行定期融資計劃提供額外資金，將向存款機構提供長達一年的貸款，並由這些機構持有的美國國債和其他資產提供支持。

另外，紐約州金融監管機構稍早前表示，已接管總部位於紐約的Signature Bank，並指定聯邦存款保險公司（FDIC）作為接管人。該銀行所有存戶都保持完整，與矽谷銀行一樣，而且納稅人不會承擔任何損失。

聲明指出，相關股票投資者及部分無擔保債務人將不受保護，銀行管理層已被撤職，根據法律，存款保險基金在行動中任何損失，將透過對銀行的特別評估來彌補。