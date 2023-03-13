SVB矽谷銀行︱FDIC啟動拍賣程序 僱員獲邀留45天
撰文：蕭通
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彭博3月12日報道，美國聯邦存款保險公司（FDIC）已啟動對矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）的拍賣程序，潛在買家最遲在美國時間13日下午出價競投，結果會在當日稍後得知。另外，路透社亦報道指，FDIC希望SVB原僱員繼續工作45天。
報道引述消息人士指，接管矽谷銀行的FDIC目標是迅速達成協議，惟最終可能無法達成；目前公司正尋求出售矽谷銀行的資產，令部份未受保障的存戶亦可於13日提款。不過亦有消息人士透露，原有意購買SVB的PNC金融服務集團及加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada），很可能不會在監管機構訂下的限期前提交收購意向書。
另外，路透社3月11日報道，SVB原僱員獲FDIC邀請繼續工作45天，而薪酬是原先的1.5倍。FDIC亦通知對方在45天將可自由離開，時薪僱員可獲加時補貼，而僱員可在家辦公。根據資料，SVB有約8528名僱員。
矽谷銀行主要與初創企業合作，由於流動性不足及資不抵債倒閉，引發金融界及創科界震動。聯邦存款保險公司早前指，受存款保障的用戶可以在13日早上之前取回存款，而該銀行的支票亦會繼續結算。
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