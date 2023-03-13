楊紫瓊奪奧斯卡影后不容易？　同為打女出身66歲好友羅芙洛憶當年

馬來西亞華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）3月13日成為奧斯卡（Oscars）首位亞裔影后。她早期靠《皇家師姐》一片成名，搖身變為香港頭號女打星。當時與她合作過、來自美國的羅芙洛（Cynthia Rothrock）2月接受傳媒採訪時分享當年兩人一同拍攝的經歷。



羅芙洛職業生涯早期在香港拍過不少電影，例如《魔翡翠》和《霸王花》，還有她的首部作品、與楊紫瓊合作的《皇家師姐》。

羅芙洛在80年代相當紅，幾乎每套動作片都有份，和楊紫瓊合作的《皇家師姐》是經典之一。

她2月接受加拿大娛樂網站The Action Elite採訪時談及自己在香港拍攝影視作品的經歷。當被問及與楊紫瓊合作演出的感受，羅芙洛說起拍戲受傷的情況，稱：「Michelle與我成為好朋友，我們在彼此疼痛和有瘀傷時互相安慰。」

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羅芙洛表示，自己與楊紫瓊會互相鼓勵和開玩笑地說誰的武打動作更難，這些動作都艱難且十分危險。

她還說：「與香港相比，拍西方電影容易多了。」

羅芙洛是誰？

在香港成名的美國女星羅芙洛1957年3月8日在特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）出生，全名為Cynthia Ann Christine Markowski。

羅芙洛13歲開始習武，1981至1985年連續5屆世界空手道套路及器械冠軍。她當時就是想保持5年不敗後退役，於是達成目標後涉足影視產業，主演在香港製作和拍攝的電影。

她1985年與楊紫瓊合作的《皇家師姐》打破當時票房紀錄，讓羅芙洛成為香港巨星。

羅芙洛在香港生活3年、拍完7部電影後回國繼續自己的演藝事業，如今已拍攝60多部電影作品。