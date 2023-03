奧斯卡2023｜楊紫瓊關繼威同獲奬：本屆頒奬禮成「亞裔」翻身仗？

2023年奧斯卡頒獎禮首次有四位亞裔同時獲獎,楊紫瓊更成為史上第一個獲得最佳女主角獎的亞裔女星,改變了奧斯卡歷來「最白的」獎項。加上關繼威拿下最佳男配角,兩位亞裔演員同時獲獎更創下歷史。繼《上流寄生族》導演奉俊昊、華人女導演趙婷在奧斯卡取得成功後,荷里活似乎終於迎來亞裔的春天?



在奧斯卡獲獎結果出爐之前,《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)已經在多個電影頒奬禮中斬獲了多個大獎。

參演的華裔演員、美國荷里活歷史上最多產演員之一吳漢章(James Hong)在上月美國演員工會獎(SAG)發表感言時,感嘆荷里活唱衰亞裔演員的時代:「製作人說亞裔不夠好,說他們『沒有票房』。但看看我們現在,哈!」吳漢章的演講視頻隨後在社交媒體上被瘋傳。

亞裔演員在奧斯卡頒獎禮揚威,美國華裔男演員關繼威(Ke Huy Quan)奪最佳男配角獎,馬來西亞華裔女星楊紫瓊(Michelle Yeoh)成為奧斯卡首位亞裔影后。(Reuters)

除了最佳女主角、最佳男配兩項大獎以外,《奇異女俠》的編劇和導演之一關家永(Daniel Kwan)、印度動作電影《RRR》分別獲得了最佳導演、最佳原創歌曲獎,這是奧斯卡歷史上,首次有四位亞裔影人同時贏得小金人。

遲來的亞裔代表性?

在奧斯卡的頒獎禮上,楊紫瓊和關繼威都難掩激動的情緒。出生於越南的華裔演員關繼威一度因沒有角色邀約而開始做特技演員,他在發表感言時哽咽表示:「他們說只有電影裏才會有這樣的故事發生,我不敢相信它居然在我身上實現了。」

四個獎項中楊紫瓊的獲勝有着格外的重要性。在奧斯卡近100年的歷史上,她是第二個獲得最佳女主角提名的亞裔女星(第一個為出生於印度的英國女星Merle Oberon,她於1935年被提名),更是亞裔首次摘得這一獎項。她在感言中表示:「對於今晚所有像我一樣的小男孩和女孩來說,這是一個希望和可能性的『燈塔』。這是夢想成真的證明」。

《奇異女俠玩救宇宙》導演及編劇組合關家永(Daniel Kwan)、Daniel Scheinert在紅毯上搞笑合影。(Reuters)

有業內人士表示,亞裔在本屆奧斯卡上獲得了早該實現的代表性。英國廣播公司(BBC)引述一名來自新加坡的電影愛好者Diana Othman稱:「荷里活終於趕上了世界其他地方」。

電影導演Jann Turner則對BBC表示,奧斯卡頒獎禮並不能說明一切:「他們只是揭露了女性和有色人種在鏡頭前和鏡頭後代表性不足的真相。這個問題不可能通過在頒獎典禮上裝點門面而得到解決。它必須在招聘的層面上得到解決。但就目前而言,研究表明白皮膚的男性仍在獲得大部分工作。」

隨着美國社會近年倡導族裔多樣性的呼聲高漲,荷里活也在政治正確的呼聲下被迫做出改變。趙婷獲得最佳導演獎的2021年奧斯卡頒獎禮當時便被視為「最多樣化」的一年,而漫威旗下的《尚氣與十環幫傳奇》、Netflix製作的《魷魚遊戲》等影視作品的全球性成功似乎也在開闢亞裔影人的空間。

然而,根據《紐約時報》的統計,奧斯卡歷史上共1,808位演員獲提名,只有23人為亞裔,6人最終得獎,提名和獲獎比例均很低。