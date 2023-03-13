奧斯卡2023｜楊紫瓊奪影后　楊媽媽喜極而泣：我知道她一定贏

眾望所歸！楊紫瓊憑《奇異女俠玩救地球》（Everything Everywhere All at Once，又譯媽的多重宇宙）首奪奧斯卡影后，楊氏家族與賓客在馬來西亞戲院觀賞頒獎禮直播，當大會宣布楊紫瓊獲獎時，全場都忍不住激動歡呼高喊「Malaysia Boleh!」（意指：馬來西亞可以的），楊媽媽更激動到喜極而泣！



第95屆奧斯卡金像獎在3月13日早上舉行頒獎典禮，各方最關心丹斯里楊紫瓊是否能成為奧斯卡影后成為熱話，而日前楊紫瓊家人齊聚在 《The Pride of Malaysia》獨家觀賞派對上，與一眾賓客觀賞頒獎典禮直播，楊媽媽拿汀（拿督妻子）譚慧珍、弟婦和侄女早上7時就現身派對，被問到女兒入圍奧斯卡的感受，她即笑答：「很開心，真的很開心，身邊很多朋友都很支持她！」

楊紫瓊憑在《奇異女俠玩救地球》中的表現橫掃影展獎項，更是首位奪下金球獎，和美國演員工會影后的亞裔演員。這次她入圍奧斯卡最佳女主角，已經是全城熱話，這次她成為奧斯卡史上首位獲得影后頭銜的亞洲演員，也是馬來西亞之光！

當大會準備頒發最佳女主角獎時，楊媽媽已十分緊張，她的家人也一直緊握她雙手，當宣佈獲獎時，楊媽媽激動到站起身，開心到掉淚，興奮之情言溢於表！

直擊楊紫瓊媽媽獲悉女兒贏得奧斯卡最佳女演色一獎後的反應：（按圖了解）

楊紫瓊發表得獎感受時也特別感謝媽媽：「她也在馬來西亞看着頒獎禮。」之後原本楊紫瓊即場打越洋電話回來報喜，可惜電話一下子斷線，無法聽到楊紫瓊對大馬的支持者說出感受。

楊媽媽之後接受媒體訪問時，她開心直稱：「我就是知道她一定會贏的，她是一個很勤勞的人。」之後她再為女兒打氣：「Malaysia Boleh（馬來西亞可以的）！楊紫瓊Boleh！她是一個很棒的女兒！」楊媽媽也透露，下個月她慶祝84歲生日，問到女兒會不會回來，楊媽媽笑說：「秘密。」然後楊紫瓊弟婦表示等她回來，一定會開派對慶祝。

《奇異女俠玩救地球》在今屆奧斯卡共獲11項提名，關繼威和珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）頒獎禮一開場就首先攬下最佳男、配角獎項、最佳電影、最佳導演、最佳原著劇本及最佳剪接一共七個獎項，成為今屆奧斯卡大贏家！

此外，除了一眾受邀藝人，出席者還包括馬來西亞青年與體育部部長楊巧雙、婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里南茜蘇克利及丹斯里陳志遠等，楊媽媽更獲頒發「傑出女性獎」。

相關文章：奧斯卡2023｜你看不到的奧斯卡 楊紫瓊透視裝連許瑋倫都忍唔住望

+ 17

延伸閲讀：

【奧斯卡2023】廣告牌送上祝福 「大馬的驕傲，丹斯里楊紫瓊」

便利店「泡麪庫存放馬桶旁」 網崩潰：會噴到吧

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：眾望所歸！ 楊紫瓊奪奧斯卡影后 楊媽媽喜極而泣：我知道她一定會贏！】