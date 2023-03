奧斯卡2023｜楊紫瓊奪影后　楊媽媽喜極而泣：我知道她一定贏

眾望所歸!楊紫瓊憑《奇異女俠玩救地球》(Everything Everywhere All at Once,又譯媽的多重宇宙)首奪奧斯卡影后,楊氏家族與賓客在馬來西亞戲院觀賞頒獎禮直播,當大會宣布楊紫瓊獲獎時,全場都忍不住激動歡呼高喊「Malaysia Boleh!」(意指:馬來西亞可以的),楊媽媽更激動到喜極而泣!



第95屆奧斯卡金像獎在3月13日早上舉行頒獎典禮,各方最關心丹斯里楊紫瓊是否能成為奧斯卡影后成為熱話,而日前楊紫瓊家人齊聚在 《The Pride of Malaysia》獨家觀賞派對上,與一眾賓客觀賞頒獎典禮直播,楊媽媽拿汀(拿督妻子)譚慧珍、弟婦和侄女早上7時就現身派對,被問到女兒入圍奧斯卡的感受,她即笑答:「很開心,真的很開心,身邊很多朋友都很支持她!」

楊紫瓊憑在《奇異女俠玩救地球》中的表現橫掃影展獎項,更是首位奪下金球獎,和美國演員工會影后的亞裔演員。這次她入圍奧斯卡最佳女主角,已經是全城熱話,這次她成為奧斯卡史上首位獲得影后頭銜的亞洲演員,也是馬來西亞之光!

當大會準備頒發最佳女主角獎時,楊媽媽已十分緊張,她的家人也一直緊握她雙手,當宣佈獲獎時,楊媽媽激動到站起身,開心到掉淚,興奮之情言溢於表!

直擊楊紫瓊媽媽獲悉女兒贏得奧斯卡最佳女演色一獎後的反應:(按圖了解)

楊紫瓊發表得獎感受時也特別感謝媽媽:「她也在馬來西亞看着頒獎禮。」之後原本楊紫瓊即場打越洋電話回來報喜,可惜電話一下子斷線,無法聽到楊紫瓊對大馬的支持者說出感受。

楊媽媽之後接受媒體訪問時,她開心直稱:「我就是知道她一定會贏的,她是一個很勤勞的人。」之後她再為女兒打氣:「Malaysia Boleh(馬來西亞可以的)!楊紫瓊Boleh!她是一個很棒的女兒!」楊媽媽也透露,下個月她慶祝84歲生日,問到女兒會不會回來,楊媽媽笑說:「秘密。」然後楊紫瓊弟婦表示等她回來,一定會開派對慶祝。

《奇異女俠玩救地球》在今屆奧斯卡共獲11項提名,關繼威和珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)頒獎禮一開場就首先攬下最佳男、配角獎項、最佳電影、最佳導演、最佳原著劇本及最佳剪接一共七個獎項,成為今屆奧斯卡大贏家!

此外,除了一眾受邀藝人,出席者還包括馬來西亞青年與體育部部長楊巧雙、婦女、家庭及社會發展部長拿督斯里南茜蘇克利及丹斯里陳志遠等,楊媽媽更獲頒發「傑出女性獎」。

