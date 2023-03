楊紫瓊奪奧斯卡影后吐氣揚眉　馬來西亞過江龍還有他們

馬來西亞華裔女星楊紫瓊(Michelle Yeoh)成為奧斯卡(Oscars)首位亞裔影后後表示「多謝香港電影」。除楊紫瓊外,這些來自馬來西亞的「過江龍」也包括知名設計師Jimmy Choo、大導演蔡明亮等。



楊紫瓊在台上發表得獎感言時表示:「多謝香港電影,讓我站在這個巨人的肩膊上。」

她亦對世界上的亞裔群眾表示獎項的重要性:「為所有世界上看似我的男孩與女孩,這是希望與無限可能的燈塔。」

楊紫瓊主演的大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),由2022年上映以來不僅票房大賣,也經已在全球各地大大小小的頒獎禮上狂掃殊榮。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球奬喜劇或音樂類電影最佳女主角(電影劇照)

馬來西亞確有大量在外地成名的過江龍,甚至由於他們當中多人都是「語言天才」,能說極流利英文、普通話、廣東話、福建話,有時候會讓外界誤以為他們來自其他地方。

事實上,這些名人都來自馬來西亞:

設計師Jimmy Choo

周仰傑(Jimmy Choo)是知名的馬來西亞華裔設計師,1948年出生於檳城,從小跟任職鞋匠的父親一起做鞋賺錢,他長大後到英國留學,並在當地發展製鞋事業,更獲得已故威爾斯王妃戴安娜的賞識,鞋店事業精精日上,在成名後,他獲封為馬來西亞拿督。

國際知名設計師周仰傑(Jimmy Choo)2006年在倫敦出席活動(Getty)

導演蔡明亮

在台灣成名的蔡明亮,1957年生於馬來西亞古晉,至成年後到台灣留學,再成為電影導演,他曾執導《你那邊幾點》、《天邊一朵雲》等作品,在歐洲影展取得多個重要獎項,包括《愛情萬歲》獲得威尼斯電影節金獅獎、《河流》獲得柏林影展評審團大獎銀熊獎等。

來自馬來西亞的蔡明亮在台灣成名(Getty)

藝人林明禎

林明禎1990年在馬來西亞檳城出生,長大後先後到台灣、香港發展,出演電影《飯戲攻心》、《一秒拳王》等。

藝人廖子妤

演員廖子妤出生於馬來西亞柔佛,在大馬修讀大學,2012年到香港發展,出演多部影視作品,包括電影《骨妹》、《梅艷芳》、《智齒》等,並憑《梅艷芳》一片在2022年獲得香港電影金像獎最佳女配角獎。

藝人朱咪咪

香港人熟悉的朱咪咪1954年生於馬來西亞霹靂州怡保,10多歲時曾到新加坡發展,之後再到香港開展事業,拍攝眾多電視劇與電影,她也曾出演馬來西亞電影《撞鬼》。

來自馬來西亞的藝人朱咪咪(FB圖片)

歌手巫啟賢

演唱《心酸的情歌》知名的歌手巫啟賢生於馬來西亞金寶,他曾到多個地方包括新加坡、台灣、香港發展。

導演溫子仁

溫子仁1977年生於馬來西亞古晉,兒時隨家人移民澳洲,成年後到荷里活發展,他曾執導《恐懼鬥室》、《狂野時速7》、《水行俠》等國際知名作品。

導演溫子仁(前)生於馬來西亞(《惡煞》劇照)

媽咪麵創辦人馮振軒

馮振軒是在馬來西亞本土打出一片天的商人,他1971年在馬來西亞創立公司,多年來業務不斷壯大,打出國際,至今媽咪麵是在全球多地暢銷的知名食品。

+ 2

▼圖輯:更多在外地知名的馬來西亞人,包括知名企業家郭鶴年等人▼

+ 1