SVB矽谷銀行︱一文看美聯儲局如何處理危機　BTFP計劃是什麼

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）3月10日倒閉，Signature Bank在12日也因有類似系統式風險而被接管。美國聯邦儲備局（FED）透過「銀行定期融資項目」（BTFP）抽調出規模達250億美元資金，以向銀行提供額外資金，確保它們有能力滿足存戶需求。



以下是「銀行定期融資項目」的重點內容：

● 1年貸款

BTFP會向銀行、儲蓄社、信用合作社、以及其他符合條件的存款機構，提供最長達一年的貸款。這些機構須以美國國債、抵押貸款支持證券等作為抵押品。

● 250億美元資金

美聯儲局會透過BTFP抽調出規模達250億美元資金，以向存款機構提供最長達一年的貸款，令它們有額外的資金來滿足所有儲戶的需求，避免擠提。

美聯儲局預料沒必要動用這些資金，而如果機構無法償還貸款，所有抵押品都可被沒收。

● 固定借貸成本

利率為一年期隔夜指數掉期利率 （OIS）加10個基點，並將在預付款當日確定預付款期限。

● 緩解壓力

BTFP資金將支持包括美國國債、機構債務和抵押貸款支持證券在內的高質量證券的額外流動來源，消除機構在壓力時被迫以低價出售這些資產的需要。

● 按面值估值

可接受的貸款抵押品，包括美國國債和抵押貸款支持證券，將按面值估值。這意味着因美聯儲局加息1年而受損的公開市場債券價值不會降低銀行的借款金額。

● 避免同類倒閉事件

路透社13日稱，美國傑富瑞集團（Jefferies Group）經濟學家表示，BTFP涉及的抵押品按面值估值，這確保與矽谷銀行情況類似的銀行能輕鬆地利用它們來獲得流動性，不必出現重大損失。經濟學家認為，美聯儲局的行動能大大降低矽谷銀行危機進一步蔓延的風險。