SVB矽谷銀行︱一文看美聯儲局如何處理危機 BTFP計劃是什麼
美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）3月10日倒閉，Signature Bank在12日也因有類似系統式風險而被接管。美國聯邦儲備局（FED）透過「銀行定期融資項目」（BTFP）抽調出規模達250億美元資金，以向銀行提供額外資金，確保它們有能力滿足存戶需求。
以下是「銀行定期融資項目」的重點內容：
● 1年貸款
BTFP會向銀行、儲蓄社、信用合作社、以及其他符合條件的存款機構，提供最長達一年的貸款。這些機構須以美國國債、抵押貸款支持證券等作為抵押品。
● 250億美元資金
美聯儲局會透過BTFP抽調出規模達250億美元資金，以向存款機構提供最長達一年的貸款，令它們有額外的資金來滿足所有儲戶的需求，避免擠提。
美聯儲局預料沒必要動用這些資金，而如果機構無法償還貸款，所有抵押品都可被沒收。
● 固定借貸成本
利率為一年期隔夜指數掉期利率 （OIS）加10個基點，並將在預付款當日確定預付款期限。
● 緩解壓力
BTFP資金將支持包括美國國債、機構債務和抵押貸款支持證券在內的高質量證券的額外流動來源，消除機構在壓力時被迫以低價出售這些資產的需要。
● 按面值估值
可接受的貸款抵押品，包括美國國債和抵押貸款支持證券，將按面值估值。這意味着因美聯儲局加息1年而受損的公開市場債券價值不會降低銀行的借款金額。
● 避免同類倒閉事件
路透社13日稱，美國傑富瑞集團（Jefferies Group）經濟學家表示，BTFP涉及的抵押品按面值估值，這確保與矽谷銀行情況類似的銀行能輕鬆地利用它們來獲得流動性，不必出現重大損失。經濟學家認為，美聯儲局的行動能大大降低矽谷銀行危機進一步蔓延的風險。
SVB矽谷銀行(硅谷銀行)的危機是如何導致？
原因很複雜，這跟美國聯儲局加息道指債券價格急跌有關，如果你想知道更多，請看簡單版懶人包。如果你想知道更多這間銀行賭輸美債的故事，請看這裡了解更多背景，會對你很有幫助。
矽谷銀行破產會導致第二次雷曼事件金融海嘯嗎？
傳奇對衝基金大佬Bill Ackman稱如果美國政府補積極營救，就會導致大災難。全美國3500名CEO聯署向政府求救。但是美國財長耶倫說：不打算提供大規模救助。這家銀行跟香港12間上市公司有業務往來，是否會發展成金融風暴，請留意看這裡的最快更新。