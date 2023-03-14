SVB矽谷銀行︱有股東提集體訴訟　指控高層隱瞞利率上升

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）及總部設在紐約的Signature Bank（簽名銀行）先後被監管部門接管，有矽谷銀行的股東3月13日提出集體訴訟，指控該銀行及兩高層隱瞞利率上升，最終導致銀行尤其容易出現擠提。



路透社報道，該批股東當日向加州聖何塞（San Jose）聯邦法院提出集體訴訟，指控對象包括矽谷銀行、行政總裁貝克爾（Greg Becker）以及首席財務官貝克（Daniel Beck）。

矽谷銀行和Signature Bank倒閉，惹起美國國民對銀行體系穩定的擔憂，美國總統拜登（Joe Biden）13日表示，將要求國會加強銀行體系監管法規，以降低再有銀行倒閉的可能性，又承諾不會令納稅人承擔損失。他強調國民可以放心，美國銀行體系是安全，重申必須搞清事發經過及原因，追究銀行倒閉的責任。

美股周一開市後，銀行股有沉重沽壓，其中被傳可能出現風險的First Republic Bank、Western Alliance及PacWest，股價更曾分別大跌逾76.6%、82.5%及53%。