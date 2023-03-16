尹錫悅訪日：日韓之間的「五大恩怨」｜新聞背後

韓國總統尹錫悅今日（16日）出訪日本，並將會晤日本首相岸田文雄，外界預料此行將試圖緩解兩國數十年來的眾多爭端。然而，儘管兩國預期將在情報共享、經濟合作上有所進展，惟雙方紛爭和不相信等矛盾的根源相信很難立刻得到解決。



這次行程是韓國總統時隔約4年再次訪日，對上一次是在2019年6月，時任總統文在寅為出席二十國集團（G20）峰會訪問大阪。若以雙邊首腦外交為準，這是繼2011年12月時任總統李明博訪日之後約12年來的首次。

以下為日韓兩國的主要分歧：

慰安婦、強制勞動之爭

1910年日韓兩國簽署日韓合併條約，自此朝鮮半島開始長達35年的日佔時期。韓國指責日本強迫婦女於二戰期間在為日軍服務的妓院工作，還對韓國勞工施以強制勞動和虐待。

多年以來，兩國均試圖採取不同措施，就上述指控進行賠償與和解。日方認為，1965年兩國外交關係正常化，日方更向韓國提供經濟援助條款，已經解決了強制勞動的賠償問題。

2015年，日韓雙方再達成一項解決方案，由日本政府向自稱在戰時被迫成為慰安婦的婦女正式道歉，並向一個基金提供10億日元（約5,900萬港元）以幫助受害者。

日韓關係：韓國3月6日公布政府解決二戰時期勞工對日本企業索賠問題的方案後，其中一名受害人Lee Choon-shik與其他示威者當天在首爾的韓國外交部前抗議。（Reuters）

但2018年，時任韓國總統文在寅稱協議沒有充分考慮受害者的關切，做得並不足夠，故解散了有關基金，實際上令該協議作廢。同年，韓國最高法院命令日本新日鐵住友金屬公司和三菱重工賠償部份戰時強迫勞工。東京當局警告說，若果執行此一命令，將產生嚴重後果。

此次尹錫悅訪日前，韓國政府於本周一（13日）宣佈將不再要求日本企業賠償二戰期間強迫勞動的韓國受害者，而改由韓國政府將創建一個基金、直接向受害者支付費用，以此作為改善兩國關係的最重要舉措之一。

然而，此舉引發了受害者的抨擊，稱其為政府取悅美國、改善與日本關係的「羞辱性」的讓步。

教科書、「旭日旗」

此外，韓國政府也就日本教科書中對慰安婦、強制勞動等問題的表述進行過抗議，而被視為日本帝國象徵的「旭日旗」，也曾引發兩國政府之間的衝突。日本政府則批評韓國領導人為獲取政治利益而挑起矛盾，加劇兩國的緊張關係。

在位於日本海上兩個島嶼和礁岩群上，兩國亦存在領土爭端。韓國稱其為獨島，日本則以竹島稱之。(Getty)

「獨島」與「竹島」

在位於日本海上兩個島嶼和礁岩群上，兩國亦存在領土爭端。韓國稱其為獨島，日本則以竹島稱之。目前此地由韓國政府實際控制，駐有一小部分海岸警衛隊人員，但日本亦聲稱對其擁有主權。

近期，美國已敦促兩國解決爭端，以更好地應對來自中國和朝鮮的威脅以及其他地區挑戰。自尹錫悅上台以來，韓國經已恢復了美日韓三邊軍事演習，並同意就追踪朝鮮彈道導彈發射等問題分享更多情報。