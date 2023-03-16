銀行危機連環爆　歐洲多國政府堅稱：金融體系可承受衝擊

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）倒閉是否會波及全球，令人擔憂。歐洲各國政府試圖安撫市場，堅稱歐洲金融業不會因此受嚴重威脅，歐洲金融體系也承受得起衝擊。



歐盟專員：須監測間接影響 目前不是重大風險

歐盟經濟專員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）3月13日在布魯塞爾出席歐元區財長會議前告訴記者：「我們必須監測的是間接影響，目前我們並不認為這是個重大風險。」

他說，矽谷銀行倒閉對全球市場的影響是「可預見的」，但他補充說：「這是一回事，評估是否存在真正的蔓延風險是另一回事。」

真蒂洛尼強調，歐盟正在與歐洲央行「密切聯繫，監測情勢」。

歐盟兩大經濟體法國和德國也強調，它們的金融體系沒有因矽谷銀行倒閉事件而面臨風險。

不過，法國興業銀行（Société Générale）和法國巴黎銀行（BNP Paribas）的股價3月13日分別大跌6.2%和6.8%；意大利聯合信貸銀行（Unicredit）股價暴跌9%；西班牙桑坦德銀行（Santander）重挫7.4%；德意志銀行（Deutsche Bank）股價也跌了4.9%。

儘管如此，法國中央銀行發言人說，法國的銀行對矽谷銀行沒有曝險。

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）也告訴投資者：「冷靜下來，正視現實。現實就是法國銀行體系對矽谷銀行沒有曝險。」

德國財政部長林德納（Christian Lindner）說，美國金融機構採取果斷行動，歐洲當局正在密切注意情況。他強調，歐洲金融體系的穩定性毋庸置疑。

意大利經濟部長焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）也傳達同樣的訊息。「意大利和歐洲的銀行體系一直受到監管機構的監控，這有助於確保其穩定性。」

歐元集團主席、愛爾蘭財長多諾霍（Paschal Donohoe）對於是否可能有長期影響則持謹慎態度。

他說：「現在還處於觀測矽谷銀行倒閉後果的早期階段。要完成全面評估還需要一些時間，但我們已經看到愛爾蘭和歐盟其他成員國的借貸成本有所上升，這恰恰突顯謹慎管理公共財政的必要性。」

矽谷銀行因財務狀況不佳引發擠兌後，3月10日宣布倒閉；兩天後，紐約州金融監管機構「基於系統性風險」關閉Signature Bank，加深人們對美國銀行系統不穩定的擔憂。

路透社指出，大多數金融市場觀察員並不擔心美國的銀行倒閉事件會引發類似2008年金融危機的市場崩潰，但經濟學家警告，經濟衰退的風險愈來愈大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

