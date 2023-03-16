SVB矽谷銀行｜美國政府戒不掉的「毒」　金融危機是定時炸彈

毫無意外的，聯儲局必然立即召開緊急會議，研究SVB矽谷銀行倒閉事件，兜底銀行所有存款支付。道理非常簡單，不出手救助SVB，穩定存款人，澆滅擠兑潮，美國金融市場就會出現雪崩連鎖震盪。所以，美國財政部、聯儲局（FED）、聯邦存款保險公司（FDIC）第一時間就聯合出手，為SVB儲戶兜底，遏制危機升級。



但回頭看，3月10日，全美第16大銀行SVB矽谷銀行（資產規模$2,120億）在引發市場恐慌兩天後被美國聯邦保險公司（FDIC）迅速接管，成為美國史上規模第二大的銀行倒閉事件。3月12日，全美第29大銀行簽名銀行（Signature Bank，資產規模$1,104億）倒閉，成為美國史上第三大銀行破產事件。加上3月8日規模較小的Silvergate Bank，資產規模$113億）終止運營，一周內美國已有3家銀行倒閉。

研究公司Nexities的CEO Awni Ahmed 此前在推特上表示，第一共和銀行、阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）以及西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）也會緊隨其後倒閉。事實上，在過去四個月中，黑石集團旗下淨資產規模超700億美元的旗艦房地產信託基金（BREIT）已經歷了規模超百億美元的擠兑⋯⋯

3月13日，矽谷銀行（SVB）重新營業，客戶在美國馬薩諸塞州韋爾斯利的分行外排隊等候。（Reuters）

總體上看，此輪美國金融業風波，儘管有着風險管理和處置不當等個體原因，但更多是新冠疫情爆發後美國宏觀經濟政策環境激劇變化的投影，這成為諸多金融機構不可承受之重。當前倒閉的三家銀行，只是高利率下金融體系風險浮出水面的冰山一角，折射出高利率疊加流動性收緊之下美國金融體系脆弱性顯著上升。儘管美國監管部門迅速採取措施，但動盪尚未完全平息，聯儲局面臨的是整個銀行業危機和流動性危機。

從目前美聯儲公布的工具以及解決方案來看，雖然美國監管部門迅速將SVB矽谷銀行和簽名銀行（Signature Bank）倒閉定性為「系統性風險」（systemic risk），FDIC由此可以對這兩家銀行超過$25萬存款保障上限的儲戶存款進行全額保障，但這些僅是對銀行資產端起到了託底的作用，平息了潛在的儲戶擠兑衝擊，但對負債端儲蓄流出的風險沒有進行有效抑制。

須知，是宏觀環境與行業景氣的激劇變化，對企業和金融機構經營造成了劇烈衝擊。是由於聯儲局政策緊縮後美國科創企業估值下挫，現金流承壓，以SVB矽谷銀行為代表的中小銀行面對提現需求大幅上升，負債端成本才顯著攀升，成不可承受之重。然而，目前給出的所有政策，都並未從根本上解決中小銀行所面臨的存款流失困境。

事實上，誰在為SVB埋單？

更致命的是，聯儲局在意的只是不發生銀行擠兑，根本沒有在意連續三家銀行倒閉的必然性和根本性。聯儲局只不過在意當下，太急於求成，急到根本不介意繼續吃毒藥。究竟是以毒攻毒，還是毒入骨髓，已經沒得可救？

為何如何說？簡單來說，針對美國銀行風險事件，美國政府應對措施：其一，聯邦存款保險公司（FDIC）釋放存款保險基金（DIF），為儲戶兜底；其二，推出銀行期限資金計劃（BTFP），為銀行提供流動性支持。

政府宣稱不必納稅人負擔，美國財長耶倫表示「矽谷銀行的清算不會由納稅人承擔任何損失」。 從表象上確實如此：無論是救助被託管銀行的FDIC保費收入，還是對流動性進行補充的BTFP都不直接來自於政府支出。那麼，究竟誰買單？事實是，所有的債務重組多數是債務貨幣化，最終都由超發貨幣進而稀釋納稅人承擔。

3月13日，FDIC在美國加州聖克拉拉市的SVB矽谷銀行總部。（REUTERS）

歷史經驗表明，SVB矽谷銀行等被託管銀行進行債務重組和處置的過程往往需要貨幣化，即獲得財政部、聯儲局、FDIC為其提供的額外資本。這就是屬於變相超發貨幣的行為。

對，又是貨幣！聯儲局有且僅有的一招。SVB矽谷銀行的暴雷正是對其金融業和新貴資本的反噬，以及對聯儲句無限量QE的清算。簡單的道理相信美國政府肯定明白，但又沒有別的辦法。畢竟，對聯儲局而言，這招最快，也最能轉嫁危機，讓全球為其買單。

這背後自然是美元霸權。美元霸權存在深層次問題，給美國自身和外圍國家均施加桎梏。對內，低儲蓄和高消費模式下，美國深受貿易逆差、產業空心化困擾，鉅額債務和財政赤字攀升，收入差距拉大。對外，美國控制全球跨境支付系統，頻繁實施金融制裁，凍結資產，利用對國際組織的表決權，限制他國的融資渠道和融資條件，向全世界徵收鑄幣稅，輸出通脹使債務貶值，稀釋各國積累的外匯儲備，其他經濟體被迫承受輸入性通貨膨脹、債權貶值和金融波動。美元霸權，短期難以撼動，但長期難以維繫。

聯儲局在過去一年急速加息，是矽谷銀行（SVB）的其中一個主要「死因」。（REUTERS）

但，顯然，聯儲局肆意揮霍。不過，不揮霍美元體系，她所能做的也著實有限，畢竟冰凍三尺非一日之寒。就連貨幣政策都舉步維艱。

今年以來，美國通脹回落速度低於預期，2月美國通脹仍然高達6.0%，特別是核心服務通脹進一步上行0.1pct至7.3%。核心服務通脹很大程度上與通脹預期和就業市場相關，是聯儲局控通脹的重中之重。理論上，仍然需要通過進一步加息冷卻需求。但另一方面，眼前客家，美國金融業已處於懸崖邊緣，利率水平的進一步上行或將令其跌入深淵。

這一周以來，美國金融業已經釋放強烈信號，與其說紛紛「預期」，不如說是在給聯儲局施加壓力。總體上看，即使美國政策利率停留在當前位置不再上行，實際利率水平依然會隨着通脹逐步回落由負轉正並逐步走高，對美國經濟的收縮效果將不斷加劇。去年7月以來美國收益率曲線持續發出的衰退警示，正在逐漸自我實現。

此番美國銀行業暴雷，很有可能是美國經濟「硬着陸」的信號彈。而更加尷尬的就是政府拿不出別的辦法，這就意味著金融危機如影隨形，隨時都有引爆可能。當前美國乃至全球金融經濟不確定性和風險將進一步上升。