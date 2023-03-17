美國防部：有迹象表明俄羅斯或試圖打撈無人機

美國防部確認，有迹象表明俄羅斯可能試圖打撈墜落黑海的美國無人機殘骸，但對俄羅斯能否成功持保留態度。



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路透社報道，美國國防部發言人萊德準將星期四（3月16日）說：「我們掌握的跡象確實表明，俄羅斯可能正在設法回收美國MQ-9無人機的碎片……但我們認為，他們不太可能找到任何有用的東西。」

另據一名不願透露姓名的美國官員說，一些俄羅斯船曾出現在無人機墜毀區域附近水域，但似乎沒有找到任何無人機部件。

目前並不清楚這些俄羅斯船是否還在無人機墜毀水域。

五角大樓公布了3月14日美國一架MQ-9無人機在黑海上空墜落前拍攝的影片，它顯示一架俄羅斯噴射戰機掠近無人機，在無人機上方噴出燃油。無人機過後墜毀。

▼美軍發布片段▼

美國國防部長奧斯汀15日與俄羅斯防長紹伊古通電話，表明美國將持續在國際法允許之處飛行和執行任務，提醒俄軍方必須以安全和專業的方式行動。

俄羅斯方面說，是美方要求與俄方通話。

根據俄羅斯國防部聲明，紹伊古告訴奧斯汀，因為華盛頓增加針對莫斯科的情報收集，以及美國不遵守俄羅斯在烏克蘭展開特別軍事行動時宣佈建立飛行限制區的相關規定，才導致了美國無人機墜毀事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

