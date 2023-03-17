攝理教主鄭明析多名代表律師辭職　韓媒：疑受輿論壓力影響

韓國攝理教主鄭明析被控性侵女信徒。韓媒3月17日稱，鄭明析的多名代表律師辭職，不再為鄭明析辯護。報道指，當中有人疑是在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》播出後，感受到輿論壓力。



韓聯社網站3月17日稱，鄭明析的多名代表律師紛紛表示有意辭職，其中一間律師事務所的6名代表律師全數提出辭職，這間律師事務所已向法院表明擬退出擔任辯護。

報道指，另有兩名其他代表律師也有意辭職，他們所屬的律師事務所3月17日表示，計劃向法院提議退出擔任辯護。

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報道稱暫未知這些律師辭職的原因，但有指在講述鄭明析性侵女信徒醜聞的《以神之名：信仰的背叛》播出後，有人感受到輿論壓力。

另有人質疑鄭明析方面是否想推遲審判，有法律界人士指，若所有代表律師辭職，被告在這情況下可要求法庭提供時間讓他再尋找律師。

鄭明析的拘留期4月28日屆滿。性侵案3月7日第四次開庭時，法官稱除非有特別情況發生，法庭會加快審訊程序。倘他被判罪名成立，或會在4月28日前判刑。