普京將晤習近平　外媒聚焦國訪時機＋中國外交角色

中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問(下稱「國訪」),與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)會晤。外界開始討論習近平此次行程,包括在嘗試解讀會面的時間點以及他在國際外交中扮演的角色。



《讀賣新聞》:俄烏開戰後第2次會面

日本《讀賣新聞》17日的文章開首已指出,這將是2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來,習近平首次訪問俄羅斯。

報道亦提及2022年9月,兩位領導人在烏茲別克(Uzbekistan)撒馬爾罕(Samarkand)會面,是俄烏開戰以來兩人第一次會面。

內文重提中國提出的關於解決烏克蘭危機的12點聲明,稱習近平很可能是想向國際社會表達,他是在積極促進和平。這也是確認中俄預期與美國會陷入長期對抗之際團結一致的地方。

《商業旗幟報》:試圖推動和談?

印度《商業旗幟報》(Business Standard)稱習近平可能會試圖啟動俄烏和談。

半島電視台:中國扮演全球調解人角色

卡塔爾半島電視台17日稱,習近平此行正值中國提出協助促成烏克蘭和平,而西方對此質疑之際。

電視台在駐北京記者Katrina Yu稱,在俄烏戰事持續之際,此行將成為中國對俄羅斯表達重大的、公開的支持。這就是北京想表明的,這是在推進一個多極世界,而不是一個僅由美國和其他西方國家管治的世界。

她稱,習近平赴俄是宣傳自己作為全球領袖與調解人的身份。他在利用促成沙伊復交的成功。她指習近平非常想向國際社會指出,俄烏對話是北京做得到而美國做不到的事情。

中俄關係:圖為2022年2月4日,俄羅斯總統普京訪華時,與中國國家主席習近平在北京合照。(Reuters)

《衛報》:習連任後首次外訪

英國《衛報》以《習近平訪問俄羅斯以示支持普京》(Xi Jinping to visit Russia in show of support for Vladimir Putin)為題報道。文中指出他訪俄的時間點,並說這是習近平連任國家主席後首次外訪,以及自俄羅斯侵烏以來,他首次訪俄會晤普京。

路透社:美俄交惡之際 中國介入戰事

英國路透社17日進行報道時提及習近平訪俄的時間點。內文稱,在美俄關係降至新低時,中國介入烏克蘭衝突。

美聯社:華外交野心增大

美聯社17日以《在北京尋求扮演更大膽的全球角色之際,中國的習近平將與普京會面》(China’s Xi to meet Putin as Beijing seeks bolder global role)為題。內文提及有關出訪的安排,發生在國際刑事法院(ICC)下令逮捕普京的同一天(編按:準確的說,中俄公布會面的安排後數小時,ICC公布有拘捕令的消息。)這次訪問是習近平對普京提供重大外交支持。

內文亦指出,是次訪問發生在東西方因俄烏戰爭而關係緊張加劇之際,這也是北京外交野心增大的最新迹象。

政治報:開戰以來 俄首次主持國訪

美國政治新聞網站「政治報」(Politico)17日報道習近平訪俄的安排時,在小題點出是次會面發生的時間點:這是自俄羅斯侵烏以來,克宮首次接待前來國訪的外國首腦。

報道內文提及中俄「無上限」合作關係,以及中國提出的關於解決烏克蘭危機的12點聲明;政治報與不少西方媒體一樣,在報道時都有提及上述兩點,也指出西方一些國家領袖質疑中國是不是一位好的仲裁者。

圖為2022年12月30日,俄羅斯總統普京(右)與出現在熒幕中的中國國家主席習近平進行視像會議。(Reuters)

《紐約時報》:將牽動俄烏和美中對立

內文稱這是俄羅斯入侵烏克蘭以來,習近平首度對俄國訪,預計這場會談可能對俄烏戰爭及美中關係有廣泛影響。

內文以北京上週斡旋促成沙特阿拉伯(Saudi Arabia,又譯作沙烏地阿拉伯)與伊朗復交為例,稱習近平尋求打造全球政治家形象。

該報稱調停俄烏戰爭會比處理沙伊復交更艱難,也有很多挑戰。文中稱俄烏戰事持續,且基輔和莫斯科目前看來都未準備以進行談判結束戰火。

▼點擊看片:俄羅斯為何要打這一仗?