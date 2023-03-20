習近平訪俄｜西方懷疑促談成果　歐洲智庫：北京並非那麼中立

國家主席習近平3月20日訪問俄羅斯，北京稱此行目的是為了促成和談，是一次「和平之旅」。但西方對中國此行的目的和可能成果存疑，其中一個理由，是中國沒有其所稱的那麼「中立」。



即看國際專題：習近平晤普京備受期待：體現「合作無限」與「外交創新」？

歐洲智庫墨卡托中國研究所（MERICS）指出，在俄烏戰爭的一年中，中國雖然沒有直接支持戰爭，但中國一直是莫斯科的後盾。中國與俄羅斯的敘述及針對西方的批評保持一致，北京跟隨俄羅斯稱入侵戰爭為「突別軍事行動」，拒絕為戰爭貼上「戰爭」 或「入侵」的標籤。在國內媒體經常使用俄羅斯的鏡頭，並多次批評是西方的冷戰思維及北約的擴張，描述為俄烏戰爭的罪魁禍首。

在經濟上，中國增加了貿俄羅斯的貿易，中國的進口增長了43%，出口增長了近13%；總體貿易額達到1900億美元，較2018年新冠疫情前的1080億美元大幅增長。中國企業通過購買大量俄羅斯石油和天然氣，向俄羅斯提供財政支持，為西方制裁向俄羅斯提供喘息空間。

在外交上，中國在過去一年多持表明與俄羅斯發展各層面的深度戰略關係，儘管最近已不再重覆在俄烏戰爭前所提及的「無限制」的夥伴關係，並強調着「三不」政策，即不結盟，不對抗，不針對第三方。

中國全國人大常委會委員長栗戰書在2022年9月訪俄時表示，俄羅斯是被「美國和北約直迫家門」，中國完全支持莫斯科確保其核心利益需要而進行的反擊，都反映着中國站在俄羅斯的一方。