左扛西方右拒俄　習近平訪俄是不屈服任何壓力的強硬宣示

中國領導人習近平將於3月20日對俄羅斯開展為期三天的國事訪問。

從時間上看，此次訪問發生在中國兩會結束後一周，同時也是俄烏衝突剛剛過去一周年。這和前不久一些外媒報道的習近平將於4月或者5月訪問俄羅斯有很大的不同。

從形式上看，中共中央外事辦公室主任王毅今年2月除了訪問俄羅斯還出訪法國、意大利、匈牙利，在德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）去年11月已經訪華、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）去年12月已經訪華的背景下，此前外界普遍認為王毅的歐洲之旅是為習近平今年春季的出訪做鋪墊。人們認為習近平可能會訪問歐洲國家的同時訪問俄羅斯。一來符合中國不斷分化美歐聯盟的訴求，二來不會在俄烏衝突的當口讓各方感受到中國對俄羅斯的支持。

俄烏衝突爆發後，中國走上被質疑支持俄羅斯開戰的風口浪尖，中俄合作一度相當敏感。（Reuters）

且值得注意的是，當時王毅訪問俄羅斯時中方新聞通稿並未明確給出習近平將訪問俄羅斯的信號。有分析認為習近平訪問俄羅斯可能出現不確定性，或許是訪問歐洲之後前往莫斯科進行私人會晤而非正式訪問。

然而，現實是習近平的訪俄之旅沒有放在聯訪歐洲的背景下進行，而是單獨訪問。不是什麼私人會晤，而是高規格的國事訪問。2013年習近平當選國家主席後也是在當年3月首次出訪選擇的俄羅斯。習近平此次連任後依慣例而行，說明中俄關係沒有因為俄烏衝突出現任何問題。

幾乎不存在照顧歐洲感受的考量，幾乎不存在忌憚外界誤解中國支持俄羅斯，這是中國釋放的重磅信號。不屈服於各界壓力的強硬姿態躍然而出。

從內容來看，此次訪問備受關注的是俄烏衝突，前不久中方公布了在烏克蘭問題上的立場文件。中方發出了勸和促談的呼聲。此次訪問公布之際，中國外交部說這是一次和平之旅，可見斡旋已經是必選項。

在俄烏衝突一周年之際，普京當然希望從中國獲得種種支持，習近平的訪問無疑會是俄羅斯方面加大宣傳的對象。（克里姆林宮網站）

而眾所周知，俄烏衝突的關鍵方是美俄，中方即便能夠說服俄羅斯，是否可以說服烏克蘭還不確定。伊朗和沙特前不久的和解得益於中國的調停，這發生在美國從中東戰略撤離的背景下，此次俄烏衝突美國是背後操盤手是顯而易見的，調停並不容易，尤其是2024年美國即將面臨大選，現在美國收手的可能性很小。

為什麼中方要冒着可能毫無結果的風險前往莫斯科展開調停？僅僅是為了展現付出努力的負責任姿態？還是說有把握會有結果？這的確是一次友誼之旅，但是否是可以締造和平之旅，還是未知數。

支持俄羅斯，但是不支持戰爭的信號已經非常明顯。簡單認為中國和俄羅斯的外交親密是力挺俄羅斯開戰，顯然是錯誤的。中國不屈服於美國製造的將中俄捆綁在一起的輿論戰，也不會被任何一方拖入亂局。