習近平訪俄｜人民日報刊普京署名文章：俄中關係是全球穩定的基石

中國國家主席習近平3月20日起對俄羅斯展開為期3日的國事訪問。

3月20日，《人民日報》發表俄羅斯總統普京的署名文章《俄羅斯和中國——面向未來的伙伴關係》。

文章指出，此次訪問證明中俄始終建立在互信、尊重彼此主權和利益的基礎上，兩國元首會談將為雙邊各方面協作注入新的強大動力。



普京在文章指出，很高興能夠在習近平對俄羅斯進行國事訪問前夕，在世界最大、最有權威的報紙之一發表文章向友好中國人民致意。此訪意義重大，再次證明俄中伙伴關係具有特殊性，始終建立在互信、尊重彼此主權和利益的基礎上。

普京表示，俄羅斯對即將舉行的會談寄予厚望。毫無疑問，此次會談將為雙邊各方面協作注入新的強大動力。

普京續指，十年來，世界變化很大，不好的變化也不少，但最主要的東西還是沒有改變，就是堅實的俄中友誼繼續不斷加強，造福惠及兩國和兩國人民。兩國關係進展令人驚嘆，達到有史以來最高水平並繼續鞏固旺盛。兩國政治對話是極為信任，是一種全面的新時代戰略協作。

普京稱，俄羅斯和中國始終致力於建立平等、開放、包容、不針對第三國的地區和全球安全體系，並讚賞中國全球安全倡議發揮的建設性作用，與俄羅斯在這一領域的立場相契合。

普京感謝中方在烏克蘭事件採取平衡態度，理解其歷史背景和真實的原因，並歡迎中國願意在解決危機方面發揮建設性的作用。

普京表示，俄中關係事實上就是當今地區乃至全球穩定的基石，促進經濟增長，並成為國際事務中積極議程的保障。這種關係是大國之間和諧與創造性合作的典範。