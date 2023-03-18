國際刑事法庭丨美國曾嘲「袋鼠法庭」　現實上普京不太可能被捕

撰文：歐敬洛
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國際刑事法院3月17日就俄烏戰爭中，俄軍非法驅逐烏克蘭兒童前往俄羅斯，向總統普京（Vladimir Putin）發出通緝令，但現實上普京不太可能會被送上軍事法庭。

國際刑事法院是什麼？

國際刑事法院（ICC）位於荷蘭海牙，在2002年成立。法院的目的是為打擊並追究戰爭罪、種族滅絕、屠殺行為的罪行。發動戰爭不在ICC的執法範疇之內，因此普京被控的罪名並非入侵烏克蘭，而是驅逐兒童和非法轉移兒童的戰爭罪。

目前全球共有123個成員國簽署了協議，承認國際刑事法院，但聯合國的常任理事國中，美國、俄羅斯及中國均不是ICC成員，烏克蘭亦不是。

圖為3月15日，莫斯科克里姆林宮旁，俄羅斯外交部。（Reuters）

普京不太可能被捕

因俄羅斯並非ICC成員國，從法律上角度，ICC裁決對俄羅斯沒有任何意義。克里姆林宮表示，俄羅斯不會承認ICC的管轄權，因此這判決無效，俄羅斯在任何情況下亦不會把公民引渡給ICC審理。

同時由於ICC並沒有法警，必須依賴成員國的合作與協助，普京在目前來看不可能被捕，特別是當他不離開俄羅斯、前往其他有參與國際刑事法院條約的國家。

特朗普政府曾譴責ICC

美國同樣並非ICC成員國，在前特朗普政府（Donald Trump）年代甚至因國際法院有意調查美軍在阿富汗20年間的戰爭罪行，遭到特朗普譴責。特朗普表明要「調查ICC貪腐」，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更以「袋鼠法庭」嘲笑ICC。

圖為2021年3月，多架北約M1A1坦克在拉脫維亞進行演習。（Reuters）

事實早在2002年，時任美國總統小布殊簽署《美國軍人保護法》（ASMA），或非正式被稱為「海牙入侵法」，以授權總統以必要手段阻止美國公民或同盟國人員被引渡往ICC受審，或要求他們被釋放。在奧巴馬（Barack Obama）及現時的拜登（Joe Biden）年代，美國雖與ICC的關係較友好，但美國仍無意加入成為ICC成員國。

阻礙外交途徑達成停戰

現時各國都希望戰爭能夠早日結束，但ICC向總統普京發出通緝令可能對此造成影響。有分析指拘捕令有可能迫使普京斷絕下台階的退路，讓其更執着於戰爭，讓其拒絕重返談判桌上，因戰爭結束會意味他會被拘捕的風險。

英國《天空新聞》評論指出，拘捕令或使透過談判達成外交解決衝突的方案變得更加渺茫。

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