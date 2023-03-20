習近平訪問俄羅斯的看點

中國最高領導人習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。這是習近平本月連任中國國家主席後首次外訪，也是習近平第九次以中國國家主席身份到訪俄羅斯。



對習近平出訪俄羅斯，西方主要關注中國會不會突破俄烏戰爭以來一直堅持的「中立」立場，向俄羅斯提供實質性的軍事援助。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月公開表示，中國正在考慮向俄羅斯提供軍事援助。他還警告說，如果中國這麼做，將承擔嚴重後果。

美國有線電視新聞網（CNN）上月報道說，中國軍工企業通過秘密途徑，向俄羅斯出口了生產和維護武裝直升機和導彈所需的零部件，情報人員在俄羅斯境內拍到了印有中國標籤的裝有武器的集裝箱。美國Politico新聞網站3月16日稱，美國海關數據彙總機構的數據首次確認，中方有向俄方發送步槍和防彈衣，並表明中國產無人機和零部件仍在繼續往俄羅斯發送。

2023年3月7日，中國外長秦剛在記者會上表示，有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關系，看到的不過是自己的倒影。（Reuters）

對於俄烏戰爭，中國一向將自己定位於「中立」角色，希望充當衝突調停者與和平推動者，否認向俄羅斯提供軍事援助，同時又堅持維護和發展中俄關係，強調不接受任何第三方對中俄關系「指手畫腳」。

中國外長秦剛本月在記者會上表示，有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關系，看到的不過是自己的倒影。中俄關系建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡與穩定就有了保障。世界越是動盪不安，中俄關系越應穩步向前。

俄烏局勢：圖為3月18日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。（Reuters）

對俄強力支持

俄羅斯入侵烏克蘭後，不僅深陷戰爭之困，更飽受西方制裁之苦，在外交上也陷入前所未有的孤立。習近平此時到訪莫斯科，本身就是對俄羅斯的強力支持。

但中國不會因為習近平訪俄就對俄羅斯提供軍事援助，也不會在俄烏戰爭中公開站到俄羅斯一邊，以免給美國聯手西方國家打壓中國提供更多的藉口，破壞中國給自己設立的「中立」形象。相反，習近平訪俄期間，將會繼續表達中方的勸和促談立場，希望俄烏雙方接受中國上月提出的政治解決烏克蘭危機的12條方案。

目前看，無論俄羅斯還是烏克蘭，都不大可能接受中國的政治解決方案，但這對習近平的訪俄目標影響不大。

習近平訪俄的主要目的，是要把中俄「新時代全面戰略協作夥伴關係」提高到新層次，繼續擴大中俄經貿合作，並以此向外界表明，中國是一個獨立自主的大國，中俄關系既不受俄烏戰爭影響，也不受美國等西方國家的脅迫。

圖為2022年2月4日，俄羅斯總統普京（左）與中國國家主席習近平（右）在北京會面，兩人親切交談。普京是在北京冬奧開幕式舉行前，先與習近平會面。（Reuters）

中俄最高領導人料至2030年不變

俄羅斯官員透露，習近平訪俄期間，中俄將簽署「關於加深新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」以及「關於2030年前中俄經濟合作關鍵方向發展計劃的聲明」。

這兩份文件都不是虛招。前者表明中俄將在戰略上繼續「背靠背」應對西方打壓，後者將給雙方國內經濟帶來實實在在的好處。

「關於2030年前中俄經濟合作關鍵方向發展計劃的聲明」顯示，中俄關系至少到2030年都會沿着目前的軌道前進。從中俄國內政治看，到2030年，中俄最高領導人可能都不會發生變化。未來10年，習近平作為中國最高領導人幾乎沒有懸念；俄羅斯將在明年舉行總統大選，如果沒有重大事變，普京很可能會繼續參選並勝出。俄羅斯總統任期六年，普京也將執政到2030年。

至於「中俄經濟合作的關鍵發展方向」，能源、農業、機電、通信等領域肯定包括其中。隨着西方資本與技術從俄羅斯撤出，中國資本與技術將會更多地進入俄羅斯。同時，中俄雙方也可能加快開發俄羅斯遠東地區的城市和港口，這對俄羅斯經濟「向東看」以及中國振興東北地區經濟都有很強的現實意義。

可口可樂公司去年停止在俄羅斯的生產和銷售，但其他公司改由歐洲、哈薩克、烏茲別克和中國等地進口相關產品。從中國進口的瓶裝可口可樂在俄羅斯符拉迪沃斯托克一家超市出售。（Reuters）

過去10年，中俄雙邊貿易額從2013年不到900億美元（約7,000億港元），提升到2022年的超過1,900億美元（約14,910港元）。預計今年將突破2000億美元（約15,700億港元）。

中國駐俄羅斯大使張漢暉上周對中國媒體表示，今年前兩個月中俄貿易增長勢頭依然迅猛，雙邊貿易額達336.9億美元，按年增長25.9%，成功實現「開門紅」，再次表明中俄經貿合作的基本盤依然穩固。

張漢暉認為，習近平這次訪問俄羅斯，「對新時代中俄關系具有里程碑意義，將為中俄關系注入強大的推動力。」

在俄烏戰爭遠沒有結束跡象的背景下，中國加強與俄羅斯的關係，肯定會承受更多來自西方的壓力。但對中國來說，無論在安全戰略還是經濟利益方面，中俄關系都極為重要。這也是習近平將連任國家主席後的首次出訪選定俄羅斯的主要原因。