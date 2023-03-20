習近平訪問俄羅斯的看點
中國最高領導人習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。這是習近平本月連任中國國家主席後首次外訪，也是習近平第九次以中國國家主席身份到訪俄羅斯。
對習近平出訪俄羅斯，西方主要關注中國會不會突破俄烏戰爭以來一直堅持的「中立」立場，向俄羅斯提供實質性的軍事援助。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月公開表示，中國正在考慮向俄羅斯提供軍事援助。他還警告說，如果中國這麼做，將承擔嚴重後果。
美國有線電視新聞網（CNN）上月報道說，中國軍工企業通過秘密途徑，向俄羅斯出口了生產和維護武裝直升機和導彈所需的零部件，情報人員在俄羅斯境內拍到了印有中國標籤的裝有武器的集裝箱。美國Politico新聞網站3月16日稱，美國海關數據彙總機構的數據首次確認，中方有向俄方發送步槍和防彈衣，並表明中國產無人機和零部件仍在繼續往俄羅斯發送。
對於俄烏戰爭，中國一向將自己定位於「中立」角色，希望充當衝突調停者與和平推動者，否認向俄羅斯提供軍事援助，同時又堅持維護和發展中俄關係，強調不接受任何第三方對中俄關系「指手畫腳」。
中國外長秦剛本月在記者會上表示，有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關系，看到的不過是自己的倒影。中俄關系建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡與穩定就有了保障。世界越是動盪不安，中俄關系越應穩步向前。
對俄強力支持
俄羅斯入侵烏克蘭後，不僅深陷戰爭之困，更飽受西方制裁之苦，在外交上也陷入前所未有的孤立。習近平此時到訪莫斯科，本身就是對俄羅斯的強力支持。
但中國不會因為習近平訪俄就對俄羅斯提供軍事援助，也不會在俄烏戰爭中公開站到俄羅斯一邊，以免給美國聯手西方國家打壓中國提供更多的藉口，破壞中國給自己設立的「中立」形象。相反，習近平訪俄期間，將會繼續表達中方的勸和促談立場，希望俄烏雙方接受中國上月提出的政治解決烏克蘭危機的12條方案。
目前看，無論俄羅斯還是烏克蘭，都不大可能接受中國的政治解決方案，但這對習近平的訪俄目標影響不大。
習近平訪俄的主要目的，是要把中俄「新時代全面戰略協作夥伴關係」提高到新層次，繼續擴大中俄經貿合作，並以此向外界表明，中國是一個獨立自主的大國，中俄關系既不受俄烏戰爭影響，也不受美國等西方國家的脅迫。
中俄最高領導人料至2030年不變
俄羅斯官員透露，習近平訪俄期間，中俄將簽署「關於加深新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」以及「關於2030年前中俄經濟合作關鍵方向發展計劃的聲明」。
這兩份文件都不是虛招。前者表明中俄將在戰略上繼續「背靠背」應對西方打壓，後者將給雙方國內經濟帶來實實在在的好處。
「關於2030年前中俄經濟合作關鍵方向發展計劃的聲明」顯示，中俄關系至少到2030年都會沿着目前的軌道前進。從中俄國內政治看，到2030年，中俄最高領導人可能都不會發生變化。未來10年，習近平作為中國最高領導人幾乎沒有懸念；俄羅斯將在明年舉行總統大選，如果沒有重大事變，普京很可能會繼續參選並勝出。俄羅斯總統任期六年，普京也將執政到2030年。
至於「中俄經濟合作的關鍵發展方向」，能源、農業、機電、通信等領域肯定包括其中。隨着西方資本與技術從俄羅斯撤出，中國資本與技術將會更多地進入俄羅斯。同時，中俄雙方也可能加快開發俄羅斯遠東地區的城市和港口，這對俄羅斯經濟「向東看」以及中國振興東北地區經濟都有很強的現實意義。
過去10年，中俄雙邊貿易額從2013年不到900億美元（約7,000億港元），提升到2022年的超過1,900億美元（約14,910港元）。預計今年將突破2000億美元（約15,700億港元）。
中國駐俄羅斯大使張漢暉上周對中國媒體表示，今年前兩個月中俄貿易增長勢頭依然迅猛，雙邊貿易額達336.9億美元，按年增長25.9%，成功實現「開門紅」，再次表明中俄經貿合作的基本盤依然穩固。
張漢暉認為，習近平這次訪問俄羅斯，「對新時代中俄關系具有里程碑意義，將為中俄關系注入強大的推動力。」
在俄烏戰爭遠沒有結束跡象的背景下，中國加強與俄羅斯的關係，肯定會承受更多來自西方的壓力。但對中國來說，無論在安全戰略還是經濟利益方面，中俄關系都極為重要。這也是習近平將連任國家主席後的首次出訪選定俄羅斯的主要原因。
中俄雙邊貿易增長如何？
過去10年，中俄雙邊貿易額從2013年不到900億美元，提升到2022年的超過1,900億美元，預計今年將突破2000億美元。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此訪是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。